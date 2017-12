Pieter Jouke – Dingen die ik dacht

Written on 14/12/2017 at 18:32 by Simone van der Sleen

“Ik heb kaarten op de eerste rij voor de show van Pieter Jouke!” Roep ik enthousiast tegen mijn collega. Haar gezicht betrekt en met een stalen gezicht deelt ze me mede dat ze dan niet mee gaat. “Je maakt een grap”, zeg ik nog een beetje hoopvol alsof ze me loopt te sarren. Maar neen. De wetenschap dat ze op de eerste rij zit en een eerdere ervaring, maken dat er over onze zitplaatsen niet valt te onderhandelen.

Met een beteuterd gezicht loop ik verder. “Dit meent ze echt!?” Is Pieter Jouke het type cabaretier dat mensen op de eerste rij aanspreekt en lekker afzeikt? Het maakt eigenlijk ook niet uit. Het moet een gezellig avond voor ons beiden worden, zonder samengeknepen billetjes. Tenzij de tapas verkeerd valt.

Ik bel met Parkstad Limburg Theater en leg de situatie uit. “Geen enkel probleem, dan ruilen we de kaartjes om.” was de zeer coulante reactie. En een paar uur later zitten we dan, rond gegeten met goed bevallen tapas, op de achterste rij. Ik zal maar niet zeggen dat er een hele grote meneer voor mij zat waardoor ik de gehele show lichtelijk met een scheve nek heb gekeken. Het was dat.. of half beeld.

Pieter begint zijn show. En binnen een paar minuten heeft hij iemand uit de eerste rij tussen. Hij legt uit dat, in het kader van ambitie, het zijn droom is om voor een uitverkochte zaal in PLT in Heerlen te staan. Sterker nog, er waren 2700 aanmeldingen voor zijn show. Hij heeft eigenhandig een selectie gemaakt en uiteindelijk de slimste mensen van Heerlen gekozen om zijn zaal te vullen. Een bepaald level van intelligentie is namelijk vereist om zijn show te begrijpen. Dus daar zitten we dan, in een bijna uitverkochte zaal, met alleen maar slimme mensen..

En gedurende de show begrijp ik wel waarom dat zo is. De grappen volgen elkaar soms in een rap tempo op. Je moet er wel een beetje bij blijven om ze te snappen. Letterlijke humor, flauwe humor, maar ook heerlijk grove grappen over z’n kinderen. Jah, dan heb je aan mij een goeie. Daar hou ik van! Zijn show is erg entertainend. Hier en daar heb ik het gevoel alsof er 3D humor inzit. En nu hoor ik je denken.. kan humor 3D zijn? Ja en zo niet, dan heeft Pieter Jouke hem bij dezen uitgevonden. Ik kan het je natuurlijk wel uitleggen, maar zoiets is veel leuker om te ervaren.

Na afloop van de show, waarin meerdere keren is herhaald dat het publiek bestaat uit de slimste mensen van Heerlen, lopen we richting de trappen. Achter ons lopen twee mannen in gesprek. “Dus dit is cabaret…” zegt de een. “Hebben we dat ook een keer gezien” reageert de ander. “Jah, je moet er van houden..”

En de dingen die ik toen dacht..

De show ‘Dingen die ik dacht’ was donderdag 7 december te zien in Parkstad Limburg Theaters