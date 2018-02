Written on 07/02/2018 at 15:13 by Marco Smeets

Ooit waren De Sufgerukte Wallies een begrip in de regionale muziekscene en ver daarbuiten. De legendarische galeislavenrockers uit Tenesschen die alweer een hele poos node worden gemist. Maar er is nu een prima alternatief. Zanger Liefdesspelonk Vonk (a.k.a. Lovecavern) en gitarist Safari Safari vormen tegenwoordig namelijk, samen met drummer Kapitein Knier, De Schuldjongens. Afgelopen vrijdag presenteerde het trio haar eerste elpee, Everything You Hate Is On The Run, in Cultuurhuis Heerlen. Foto’s: Laura Siliquini

Ondanks dat het een nieuwe band betreft met vers en eigen materiaal, kunnen we niet om de vergelijking met De Wallies heen. Dat begint al met het herkenbare artwork van Vonk maar ook zijn performance werpt ons terug naar de tijden van weleer. De Schuldjongens pakken de draad op waar de Wallies deze in 2000 lieten liggen. Met een eclectische en rauwe mix van chanson, rock & roll, improvisatie, smartlap en punk. Telkens vol vuur en met soms ontroerende maar net zo vaak absurde doch altijd uit duizenden herkenbare teksten van Vonk. Die klinkt afwisselend bezeten als Captain Beefheart, croonend als Elvis Presley of zwalkend als Pete Doherty en leeft zich als een kind in een speelgoedwinkel uit met een effectenrek. Zelf omschrijven De Jongens hun muziek als Blackwing Carrot Rock & Roll for the purpose of helping humanity on a higher level. En dat dekt de lading wonderwel.

Een avondje Schuldjongens schiet dan ook alle kanten op. Zo wordt er op enig moment zelfs een heuse ‘buut’ in semi-Kerkraads dialect gepresenteerd. Toch houden Safari en Knier ondanks hun ontregelende frontman alles strak en stevig op koers. Dwars tegen alle chaos in. Het muzikale vakmanschap en de songschrijverskwaliteiten maken dat De Schuldjongens veel meer is dan een dolle bende. Het is naast verbazingwekkend en hilarisch ook gewoon keigoed. Als je er tenminste in mee kunt gaan, gezegend bent met enig gevoel voor humor en niet vies bent van een stukje muzikale en poëtische anarchie.

De Schuldjongens spelen binnenkort nog in Maastricht, Sittard en Breda. Gaat dat zien en laat je verrassen!

De Schuldjongens speelden op zaterdag 3 februari tijdens Sjonnie & Anita Presenteren in Cultuurhuis Heerlen. Haar World Tour 2018 is nog te zien in Landbouwbelang Maastricht (22-2), Volt Sittard (3-3) en Grey Recordshop Breda (10-3)