Written on 13/03/2018 at 22:11 by Danielle Quadakkers

Een paar maanden geleden ging ik op zoek naar een netwerk in de Parkstad, speciaal voor werkende vrouwen. Dit op aanraden van een oud-collega die dat wel iets voor mij vond. Sterke vrouwen waarmee ik kon sparren over werk gerelateerde zaken. Ik kwam destijds op de Facebookpagina van Woman to Woman terecht maar bij navraag bleek dat netwerk alleen voor vrouwen met een onderneming te zijn. Helaas, ik ben wel een ondernemende vrouw maar wel in loondienst. Maar wat fijn, een paar weken geleden kreeg ik wel een uitnodiging om op Internationale Vrouwendag naar de open netwerkbijeenkomst in de Quatro bioscoop te gaan. Ontvangst met een hapje en een drankje, een film (Dream, Girl), een interactieve workshop én netwerken, ik was verkocht. Het bleek wel een beetje lastig te zijn om mezelf te introduceren want op de vraag ‘en wat voor bedrijf heb jij?’ moest ik steeds ontkennend antwoorden. Gelukkig bleek de door mijzelf opgelegde beschrijving ‘ondernemende vrouw’ ook voer te zijn voor leuke gesprekken.

Na de hapjes was het tijd voor Dream, Girl. Een Amerikaanse documentaire over inspirerende en ambitieuze Amerikaanse vrouwen van diverse leeftijden (de oudste was ver in de 80!) die van hun droom (een eigen business) werkelijkheid hebben gemaakt. Wat maakt hen onzeker, wat zijn hun sterkte punten en wat geven ze andere vrouwen mee die hun eigen bedrijf willen starten? Het kwam allemaal voorbij. In de interactieve workshop na afloop werd ons dan ook de vraag gesteld: ‘wat neem je mee van deze film?’ Voor mij persoonlijk toch wel ‘Dream Big’ en ga voor zaken die je echt aan het hart gaan en waar je energie van krijgt. Maar is dat niet een universele boodschap? Niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen? Maar ja, die discussie kon ik niet aangaan want de enige mannen in ‘da house’ waren de twee Quatro heren die in de bediening zaten.

Voor vrouwen met een eigen onderneming kan ik dit netwerk van harte aanbevelen. Men komt maandelijks bij elkaar en er schijnt nog plaats te zijn voor zes vrouwen dus haast je! Naast deze maandelijks (min of meer besloten) bijeenkomsten organiseert men ook regelmatig ‘open’ bijeenkomsten, zoals deze ‘meet at the movies’ avond. Voor meer informatie kun je terecht op hun Facebookpagina.

De foto’s zijn gemaakt door Kimberley Wachelder, een studente van Arcus College, die bij navraag zo aardig was om wat foto’s beschikbaar te stellen, dankjewel nogmaals!