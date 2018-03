Roxeanne Hazes

Written on 19/03/2018 at 12:56 by Danielle Quadakkers

Verbazing alom bij de Afgrond crew toen ik een verzoekje indiende om naar het concert van Roxeanne (spreek uit als Roksèn!) Hazes te gaan. Maar ik werd getriggerd door een stukje van twee minuten bij DWDD maar ook (ik beken) door haar achternaam. Dus mocht ik vrijdagavond samen met fotograaf René de Afgrond vertegenwoordigen in de Nieuwe Nor. Foto’s: René Bradwolff

Roxeanne tourt dit voorjaar vooral met LAKSHMI in het voorprogramma, singer-songwriter van dezelfde leeftijd (beiden opgegroeid in de jaren 90 waarover later meer…). Tot mijn verbazing, maar ook tot mijn geluk, had ook deze dame een volledige band bij zich om haar ‘dark electronic pop’ ten gehore te brengen. Na een sterk begin met twee up tempo nummers zakte het in en dwaalde ik met mijn gedachten al snel naar… euh de schoenen van LAKSHMI die ontwapend vertelde dat ze deze kindersneakers met lampjes in de zolen die dag in Heerlen had gekocht, hoe schattig. Maar toen was ze me helaas alweer kwijt met haar dromerige nummers. Bij het laatste uptempo nummer was ik weer bij de les en bedacht ik me dat ik graag meer van dat soort poppy liedjes had willen horen. Een volgende keer wellicht!

Gelukkig doet Roxeanne ook aan popliedjes maar dan Nederlandstalig en met een vleugje rock, levenslied (oh jee), R&B en dance. Zelf noemt ze haar stijl ‘levenspop’, liedjes uit het leven met een popdeuntje. Na tien jaar liedjes van haar vader André te hebben gezongen vond ze het op een gegeven moment tijd voor iets van haarzelf en begon ze met schrijven van nummers voor haar debuutalbum ‘In mijn bloed’, dat centraal staat tijdens deze tour. Een tour die ze zelf de #hashtag #zwangeresontour heeft meegegeven want Roxeanne is zwanger en gaat zich na deze tour voorbereiden op de komst van een baby boy.

Haar stem was niet top want ze was grieperig maar ‘ze wilde de mensen in Heerlen niet teleurstellen’ dus klokslag 22.00 u. betrad haar vijfkoppige jonge (eveneens opgegroeid in de jaren 90 of nog later…) band het podium waarna miss Hazes een paar minuten later haar opwachting maakte in een goed gevulde Nieuwe Nor met publiek dat grotendeels uit jonge vrouwen bestond die de teksten ook nog eens van a tot z konden meezingen. Uiteraard kwam er veel van haar debuutalbum voorbij maar dus ook de al eerder genoemde jaren 90. In het midden van de set zat namelijk een ‘jaren 90 medley’, drie dance songs (waarvan ik alleen ‘we come one’ van Faithless herkende) met teksten in het Nederlands. Eerlijk gezegd vond ik het nogal verrassend dat deze deuntjes naadloos in de set pasten, op die happy hardcore toegift na dan, die had ze wat mij betreft achterwege mogen laten.

En laat ik er dan ook maar gewoon eerlijk voor uit komen, met de muziek was niks mis, Roxeanne heeft een goede stem, komt zeer authentiek over maar ik moest toch echt even wennen aan die Nederlandse teksten. En dan vooral bij ‘terug’, een nummer dat ook op het album staat en dat geïnspireerd is door haar vader, dat had voor mij een iets te hoog ‘hazes’ gehalte. Maar voor de rest, prima concert (beetje kort met 45 minuten maar daar zal de griep schuldig aan zijn geweest), lekkere sfeer en ik heb zelfs een heel klein beetje gedanst…

Overigens kan ik die teksten de volgende keer ook meezingen want ik heb een dag na het optreden het album gekocht!

Gezien: Roxeanne Hazes en LAKSHMI in Poppodium Nieuwe Nor op 16 maart jl.