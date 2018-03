Punkpop 1988 in het Gejem (en hoe alles daarna anders werd)

Hoeve Molenberg

Eind maart en eindelijk lijkt een sympathiek lentezonnetje die ellenlange winter te breken! Effe lekker met zijn tweeën een stukje lopen. Via het Aambos richting de Molenberg. Mooi stukje ook. Terwijl we naar boven lopen komen we langs Hoeve Molenberg, vandaag de dag in gebruik voor hippe appartementen. Een stukje cultureel erfgoed met een interessant verleden. Valt allemaal trouwens terug te vinden op internet vandaag de dag. Ik heb er zelf ook een stukje geschiedenis mee en dwaal effe terug in de tijd. Bijna 30 jaar alweer. Naar een duistere bladzijde in de geschiedenis van de punkscene in Heerlen. En hoe alles daarna veranderde.

Het oude “Gejem” (Gemeenschappelijke Jeugdverenigingen, daarvoor in de ’60- en ‘70er jaren gebruikt als Patronaatshuis voor de toenmalige jeugd) is in de midden jaren ’80 een onderkomen voor punkers, krakers en aanverwanten uit Heerlen. En wij, een jonge, nieuwe generatie hardcore punks, willen er op de dag voor Pinkpop ’88 een feestje bouwen. Een punkfestival. Op onze eigen Molenberg nota bene! De line-up is met bands als Capital Scum, Winterswijx Chaos Front, Cry of Terror, Gore, de bij ons populaire Swampsurfers en wat lokale bands in ieder geval veelbelovend.

Winterswijx Chaos Front