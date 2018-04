Het nieuwe hoofdstuk van Mescaliner

Een aantal jaar geleden bezocht ik voor De Afgrond de mannen van Mescaliner tijdens een repetitie in de Oefenbunker in Landgraaf. Onlangs brachten zij een derde release uit, de EP Chapters of a Decade. Reden om even een praatje te maken en te vragen hoe het met ze gaat. Ik sprak met Ludo, één van de Gitaristen uit de band.

Hi Ludo! Hoe gaat het met Mescaliner. Het is een tijdje geleden dat ik jullie gesproken heb. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan?

Dat is inderdaad een tijdje geleden. Wij zijn de afgelopen drie jaar bezig geweest met schrijven en het werken aan nieuw materiaal. We deden dit rustig aan. Tussentijds opgetreden in een aantal leuke podia. Zoals ACU Utrecht en in 013 te Tilburg. Ook in de buurt en natuurlijk in ons thuishonk de Oefenbunker. Waaronder de Nacht van Pinkpop. We hebben ons hiernaast gefocust op zaken als het maken van een nieuwe website. Platen met album-art voor op de Social Media kanalen zoals o.a You Tube. Zo zijn we wat meer uniformer. We doen nu onze eigen promotie. Omdat Bastiaan en ik ook nog druk zijn geweest met nevenactiviteiten buiten de Mescaliner band zijn we niet altijd in staat geweest om samen te schrijven. Dit is voor ons heel belangrijk. Vandaar dat we het wat rustiger aan hebben gedaann.

Wat zijn die nevenactiviteiten dan?

Bastiaan en ik zijn beiden live-gitaristen voor de band Carach Angren. Dus zijn we met hen meegegaan op tour.

Eerder brachten jullie twee CD’s uit. Wat is jullie visie/insteek met betrekking tot deze derde release?

Na Eye in 2009 en Willow Spree in 2012 besloten we in 2016 toen Mescaliner precies tien jaar bestond Chapters of a Decade te gaan releasen. Voor ons is het als een reflectie op waar wij voor staan en wat wij doen. Muziek maken ter plekke en laten gebeuren wat er gebeurt. Dit idee kwam ook voort uit een semi-akoestische live-show op een festival. Of zoals bij Geen Gedonder in de Nieuwe Nor. Na een tweede keer zo spelen besloten wij om ons hier in te laten gaan en dit zo te gaan maken. Maar we hebben ons verkeken op hoeveel werk het uiteindelijk ging worden haha.

Daarnaast heeft de uiteindelijke uitwerking ook nog de nodige transformaties ondergaan. We wilden eerst een one-take van een selectie van onze reeds bestaande nummers in die setting op nemen. Een stereotrack zonder de optie om het erna nog te mixen. Dat wilden we naderhand niet meer. Toen besloten we alle sporen apart op te nemen. Daarna dat we alleen improvisaties wilden en vervolgens geen eigen nummers in een andere versie meer. Et cetera… De meeste van deze uitwerkingen hebben we allemaal geprobeerd en daar is de nodige tijd mee verknoeid. Maar goed, muziek blijft altijd een zoektocht en uiteindelijk zijn we bij de uitwerking gekomen zoals die er nu is: improvisaties met gastmuzikanten. We hebben dus ter plekke stukken muziek gemaakt/geïmproviseerd en vele takes opgenomen. Uiteindelijk zijn de beste takes op de EP gekomen.

Wie zijn die gastmuzikanten die eraan hebben meegewerkt?

Raymond Stevens op elektrische gitaar, Cees van den Brink op trompet, Peter van de Winkel op viool, Jeu Quaedvlieg op didgeridoo. Hele fijne mensen waar we in het verleden vaak mee hebben gejamd

Jullie werkten ook veel samen met de onlangs overleden geluidsman Roger aka King van de Oefenbunker. Heeft hij hier ook aan meegewerkt?

Roger heeft aan deze EP niet meegewerkt in de zin van opnames maken of mixen. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Hij is wel bij een aantal van de opnames geweest. Hij heeft veel voor de band betekend en we missen hem nog steeds. Om deze reden hebben we de EP aan hem opgedragen. Zo blijft Roger onsterfelijk voor ons.

Ik heb er naar geluisterd en vond het prachtig. Rustgevend en melancholiek. Maar tegelijkertijd ook vrolijk en energie-gevend. Wat vinden jullie zelf van het eindresultaat?

Ik kan niet namens de anderen bandleden spreken maar ikzelf heb er enorm aan moeten wennen. Niet zozeer vanwege de stijl, maar omdat ik tijdens het mixen alle details heb gehoord. Als mixer luister je toch iets anders naar een plaat, meer analyserend. Het proces van opnemen en mixen tot het eindproduct heeft me dan ook heel veel geleerd. Als ik deze EP opnieuw zou moeten maken, zou ik het toch heel anders aanpakken. In eerste instantie was ik niet tevreden over het resultaat, maar op een gegeven moment moet je beseffen dat het niet beter of anders kan en moet je het de wereld in slingeren. Na de release heb ik het helemaal losgelaten en zelf bewust niet naar geluisterd om er even afstand van te kunnen nemen. Twee weken later heb ik het voor het eerst weer opgezet. Toen heb ik er met een ander oor naar kunnen luisteren en ben ik ontzettend tevreden geraakt over het resultaat.

Hoe waren de reacties van vrienden en de mensen die het tot nu toe gehoord hebben?

De Reacties van mensen gaan van bruut, tot mooi tot wow. Daarnaast hebben we een handvol goede recensies ontvangen. Dat doet wel goed als je dit leest, dan weet je dat de muziek ook aankomt bij de luisteraars.

Wie heeft de mooie hoes ontworpen?

Het is ontworpen door Erik Wijnands van Negakinu Photography & Design. De hoes was oorspronkelijk een T-shirt design dat we nooit hebben laten drukken. Dit hebben we aangepast en nu gekozen als de hoes. We vonden dit beter passen.

Staan er nu optredens gepland?

We hebben voorlopig niets gepland want wij zijn druk bezig met het afronden van een nieuw album. We willen graag de nieuwe nummers spelen en dan willen wij ze ook beschikbaar hebben. Wanneer het nieuwe album af is gaan we ons weer focussen op nieuwe shows. De verwachting is dat het album dit jaar nog uitkomt. Hou het dus in de gaten!

Ze kennen jullie tegenwoordig zelfs in Rusland…

Als ik de Facebook-statistieken moet geloven is driekwart van onze fans Nederlands. Het resterende deel is verspreid over de hele wereld. Wat erg verrassend was, is dat de eerste review die we kregen uit Rusland kwam. Ze hebben geen contact opgenomen met ons. Zelf informatie van het internet gehaald inclusief foto’s en een recensie geschreven. Dat vonden we erg cool! En een positief teken dat we over de grenzen gewaardeerd worden.

Wat zijn de toekomstplannen?

Heel simpel. Muziek maken die we zelf cool vinden en vooral Mescaliner blijven ontwikkelen. Zolang je bezig blijft, komen resultaten vanzelf.

Meer info over Mescaliner en de EP Chapters of a Decade vind je op Bandcamp en op mescaliner.nl. Foto’s: Negakinu en Alice Primowees.