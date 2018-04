Kadavar en het debuut van Mt. Atlas

Written on 14/04/2018 at 11:21 by Danielle Quadakkers

Bij de concerten die ik bezoek vind ik het voorprogramma meestal niet zo interessant. Ik skip de bands helemaal (sorry) of kom gedurende het optreden binnen. Zo niet afgelopen zondag in de Nieuwe Nor want de nieuwe ‘supergroep’ uit de Parkstad, Mt. Atlas, stond in het voorprogramma van Kadavar. Foto’s: René Bradwolff

Mt. Atlas heeft bandleden van Recession Youth, The Ten Bells en Sugar Plum Fairy in de gelederen en zorgde voor een mooie zondagavond-verrassing. Gooi vuige rock, punk, stoner en een vleugje psychedelica in de mixer en dan komt daar Mt. Atlas uit. Het moet voor de band een lekker gevoel zijn geweest om voor een bijna volle Nieuwe Nor het podiumdebuut te maken en dat debuut smaakte, wat mij betreft, naar veel en veel meer. Dus heren, snel weer wat nieuwe liedjes schrijven!

Oh ja, er was ook nog een hoofdact, de driekoppige rockband Kadavar uit Berlijn. Rock met baarden en een Black Sabbath tintje, hard, strak maar ook veel van hetzelfde. Inclusief een drummer waar de naam ‘Animal’ zeker op van toepassing was… Ik kon na amper drie kwartier het ene nummer niet meer van het andere onderscheiden. Met andere woorden, uw verslaggever heeft haar sociale mediakanalen bijgewerkt tijdens het optreden (dat ook nog eens dik 90 minuten duurde) en de toegift geskipt. Leuk voor een paar nummers en om thuis nog eens af en toe een half uurtje te luisteren. Want de merchandise van de heren was dik in orde met diverse singles en lp’s in prachtige mooie uitvoeringen. En kleding, inclusief kek jasje waarvan ik blij was dat ik het niet voor het optreden al had gekocht.

Heerlijk trouwens om de Nieuwe Nor op deze zondagavond zo goed gevuld te zien, complimenten aan de programmeurs, zeer zeker voor de keuze van het voorprogramma. Mt. Atlas heeft er sinds zondagavond een fan bij!

Kadavar en Mt. Atlas speelden op 8 april jl. in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen Mt. Atlas is op 5 mei nog te zien op Bevrijdingsfestival Heerlen.