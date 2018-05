Crazy Cult Roadshow: Een gezellige band die gewoon graag wil spelen

Written on 03/05/2018 at 08:43 by Lidia Carreno

Mijn vingers toetsen het nummer in van Roel Peijs. De zanger van de band Crazy Cult Roadshow, die onlangs een album uitbracht en de laatste tijd veel heeft opgetreden in onze regio. Roel is 34 jaar, woont in Heerlen en is in het dagelijks leven docent en hoofdredacteur van ZEF Magazine. Ik spreek hem via FaceTime over zijn band en haar nieuwe album. Foto’s: René Bradwolff

Hoi Roel kun jij mij zien en horen?

Hey! Ja.

Ik kan jou luid en duidelijk horen.

Ik jou ook, alleen schijnt er wat veel licht achter je. Ben je heilig verklaard?

Nee, ik doe de gordijnen wel even dicht. Roel, zou jij de band aan de lezers van de Afgrond willen voorstellen?

Crazy Cult Roadshow bestaat nu bijna 3 jaar en is min of meer ontstaan uit de as van Cherry Darling. Drie van de leden van die band zitten nu in CCR. Zij vonden het tijd om iets heel nieuws te gaan proberen met een nieuwe naam en een nieuwe zanger. Die zanger ben ik geworden. Vervolgens zijn we begonnen aan een EP met 5 nummers die we in eigen beheer uitbrachten. Vrij direct daarna werden we geselecteerd voor de popwedstrijd Nu of Nooit, waar we de finale van haalden.

Welk genre spelen jullie?

Stevige rock, met vleugen stoner en een flinke neiging naar ninetiesbands als Stone Temple Pilots, Soundgarden, Alice in Chains. Het hangt ergens in het midden tussen Velvet Revolver, soms Pearl Jam of Guns ’N Roses.

Klinkt leuk!

Haha, ja, wij vinden dat zelf heel leuk.

En Cherry Darling? Wat was dat voor genre?

Die speelden in principe ook rock, maar hier en daar wel iets toegankelijker misschien. Steven van der Vegt, de gitarist / zanger van Cherry Darling is nu de bassist van Crazy Cult Roadshow. Hij heeft zijn gitaar ingeruild voor de bas maar doet ook nog wel wat aan zang bij ons.

Hoe vindt hij dat?

Ja, dat vindt ie wel prima. Was natuurlijk wel even wennen, maar het is tof zo. Het helpt ook bij het schrijven van nummers want dat doen we eigenlijk allemaal samen.

Wie speelt er in de band en waar komen jullie vandaan?

Mijn naam is Roel Peijs, ik ben zanger en woon sinds twee jaar in Heerlen. Krit Verbeek is gitarist en komt uit het bruisende Urmond. Steven van der Vegt woont op het moment in België maar daar merk je niks van op de bas. Op drums hebben we een lekker wijf uit Geleen: Kiki Beemer.

Vet! Jullie hebben een vrouwelijke drummer.

Ja, da’s heel gaaf, dat vinden wij ook en daar zijn we erg blij mee. Kiki heeft eerder in Jick Munro & The Amazing Laserbeams gezeten. Een band die eerder genoemde popwedstrijd al eens won en daardoor Pinkpop heeft mogen openen.

De hoeveelste plek hadden jullie zelf nu gehaald bij Nu of Nooit?

Bij deze contest wordt meestal alleen de eerste plek benoemd. Maar we hoorden door deze wedstrijd sowieso bij de 5 beste bands van Limburg van dat moment. Dat is al heel erg cool. De finale van Nu of Nooit was ons vijfde optreden met Crazy Cult Roadshow. Vanuit daar is het balletje ook meer gaan rollen. Door de aandacht die we hebben gekregen zijn we veel geboekt en konden we lekker el spelen. Ook werden we het jaar erna voor Popronde geselecteerd en zijn we met de band door Nederland gegaan. Erg gaaf en een groot compliment. Hierna hebben we een tweede EP uitgebracht en daarna zijn we heel langzaam aan een album gaan werken. Dat is er nu eindelijk.

Jullie hebben laatst in de Oefenbunker opgetreden?

Ja, klopt. Dat was onze releaseparty. Daar hebben we onze plaat gepresenteerd. Het album is sinds die dag verkrijgbaar en je kunt al het materiaal sowieso ook via de streaming diensten vinden. Alleen de LP laat nog even op zich wachten. Deze hebben we middels een succesvolle crowdfunding actie kunnen realiseren en we verwachten dat deze binnen nu en een maand geperst is.

Jullie eerste single was een cover van Shania Twain die niet op het album staat. Krijgen jullie daar geen gezeik mee?

In prinipe niet. Shania is een ex-vriendin van me en we hebben nog steeds goed contact. Als je samen een chihuahua hebt dan zul je toch een geschikte omgangsregeling moeten vinden. We zijn on speaking terms, doen een keer per jaar ook nog steeds het oudergesprek bij het asiel samen en over het heruitbrengen van een van haar grootste hits deed ze dan ook niet moeilijk. Het idee van een panterprint in een woestijn was trouwens sowieso van mijn hand.

Hoe vonden de mensen de releaseparty?

Ja te gek, we kregen goede reacties. De CD is vrij divers. Voor iedereen wel toegankelijk. We zijn voornamelijk een live band dus moet je ons wel ook op het podium komen zien , maar we hebben geprobeerd dat live-gevoel toch een beetje te vangen in het album. Verder denk ik niet dat we mogen klagen. De zaal was goed gevuld. We hebben nu ook weer een aantal mooie shows op het programma staan.

Dus jullie hebben een hoog ‘showgehalte’?

Ja dat is wel wat we terugkrijgen van ons publiek. Ik wil met iedereen in de zaal oogcontact hebben gehad voordat ze naar huis gaan. Het moet wel ook echt uitnodigend en interessant zijn om naar te kijken. Ik ben niet vies van poses en doe er met veel plezier een theatraal schepje bovenop. We zijn natuurlijk wel een rockband en geen strijkorkest op het Vrijthof.

Regelen jullie zelf de boekingen?

Ja, dat doen we zelf. Het zou wel fijn zijn om op den duur een boekingskantoor te hebben. Maar in het verleden liep dat soms niet helemaal naar onze zin en merkten we dat we het toch vooral naar onszelf trokken. Het is best veel extra werk om naast de band ook nog shows te regelen. In je eigen regio heb je al zoveel gespeeld dat ze je bijvoorbeeld niet het jaar erna weer vragen op dezelfde plek. Zo werkt het gewoon niet. Wat we wel merken is dat de festivals en evenementen van het eerste jaar weer langzaam verzoeken doen. Dat is wel erg prettig.

Waar gaan jullie teksten over?

We schrijven meestal samen. Het is vaak autobiografisch. Dingen die we zelf meemaken. Verkapte liefdesliedjes. Of haatliedjes. We halen daarnaast veel inspiratie uit cult-films. Nu staat er op het nieuwe album een nummer waar we uit typische horrorfilms hebben geput. Of over een ontvoering door een ruimteschip bijvoorbeeld. Maar ook over relaties die stuk gaan. Het is een beetje een mix van serieus en onzin.

Waar is de CD te koop?

Oh, dat kan op verschillende manieren. We hebben ze altijd bij ons tijdens optredens. Of gewoon even een mailtje sturen en dan sturen wij een postduif. Maar het kan ook allemaal gedownload worden via verschillende social media kanalen die op onze website staan aangegeven. We hebben ook T-shirts. Die kun je niet downloaden.

Zullen we nog een leuke vraag doen?

Een leuke vraag? Hoe bedoel je?

Nou bijvoorbeeld: Wie is je super hero?

Van mij?

Ja.

Jezus, dit lijkt wel de Break Out.

Sorry, ik verzin de vraag ter plekke.

Star Wars is wel een dingetje bij ons. Han Solo. Nja. ja, nee, ik weet het niet. We hebben wel een nummer geschreven over superhelden met kikkerbenen. Telt dat ook? Die zijn superhandig. Ze hebben van die hele stevige en lange benen die ze insmeren met olie en dan glibberig op je af springen om je te redden. Ze zitten aan de rand van een vijver te wachten tot er iets rottigs gebeurt en dan zijn ze zo bij je. Frogleg People. Volgens mij is dit idee ooit gebaseerd op een sketch van Hans Teeuwen. Of hij heeft het van ons gepikt… Ik weet niet meer hoe het zat.

Lekker veel onzin uithalen en gewoon genieten dus als Limburgse band.

Absoluut, we heten dan ook niet voor niets Crazy Cult Roadshow. Genieten met een zachte G.

Bedankt voor het interview Roel. Is er nog iets wat je zelf kwijt wilt?

Koop onze rotzooi en boek ons!

Crazy Cult Roadshow speelt op 12 mei tijdens de Pre-Pinkpop Party op In Den Hof in Heerlen. Meer info over de band vind je op crazycultroadshow.com.