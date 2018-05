Written on 09/05/2018 at 08:17 by Monica Dols

De titel van het stuk is al een mooie metafoor. Aquarium, een doos waarin wij zwemmen, van alle kanten bekeken en belicht.

Walter en Birgit zijn verhuisd. Het decor bestaat uit watervaste platen die een keuken verbeelden. Walter is een literair agent, zo’n echte, met een coltrui en ribbroek. Birgit is iets ouder en een uitgerangeerd presentatrice (Birgit met boeken). Ze loopt ook binnenshuis met een strak gelijnd rood jurkje. Terwijl ze de dozen uitpakken krijgen ze bezoek van de buren. Rudi, een man die autistische trekjes lijkt te bezitten en “iets” bij de overheid doet. Doris, zijn vrouw, die nogal onnozel oogt maar misschien niet zo onnozel is.

Rudi en Doris posteren zich nogal ongegeneerd in de keuken en terwijl Rudi weetjes verspreid over koffie ( de juiste temperatuur is het belangrijkst) en inductiekookplaten, weten zijn ongemerkt al binnen te dringen in het leven van Walter en Birgit. Als Rudi hoort dat het pompje van het aquarium stuk is staat hij erop om te helpen, ook al doet Walter wanhopige pogingen om hem af te wimpelen. Terwijl de mannen weg zijn laat Doris zich dingen ontvallen. Rudi werkt blijkbaar bij de geheime dienst. Birgit zegt dat ze af en toe een klikje hoort op haar telefoon en of dat iets zou kunnen betekenen.

Bij het volgende bezoek van laat Doris weten dat Birgits naam niet gevonden is in het systeem. Maar die van Walter wel. Wat dat precies betekent blijft vaag en daardoor gaat Birgit het ergste denken (dit terwijl ze ook stiekem teleurgesteld is dat het niet haar naam is die opdook in het systeem).Steeds onzekerder wordt ze over de geheimen die Walter misschien wel heeft. Wat doet hij toch elke vrijdag als hij werkt aan ‘zijn project’? Hij wil daar niets over loslaten.

Uiteindelijk neemt Rudi een “proefverhoor” af bij Walter en komen er allerlei privézaken bovendrijven. Rudi weet deze zaken om te buigen tot staatszaken en jaagt Walter de stuipen op het lijf. Walter en Birgit rennen zonder paspoort en geld hun nieuwe woning uit en gaan proberen van de radar te verdwijnen.

Privacy is een belangrijk topic tegenwoordig en dat komt voortdurend terug in dit stuk. Met humor wordt er de angst getoond van mensen die meer stoelt op onderbuikgevoelens dan op realiteit. Maar ook juist andersom, privacy is iets van de vorige eeuw. Iedereen is altijd traceerbaar. Als Rudi de intercom uit de muur rukt en in het aquarium gooit omdat ze hiermee Walter in de gaten kunnen houden, is dat natuurlijk niet volledig ondenkbaar.

Met zo’n hot topic verwacht je eigenlijk wel iets meer dan een vermakelijk stuk. En toch kan ik er niet zoveel meer van maken. Pierre Bokma is wel weer briljant in zijn Rudi rol, vooral als hij het proefverhoor afneemt en verandert van een autistische, niks betekende ambtenaar, in een regelrechte bullebak. Maar daarbij moet gezegd worden dat ik een enorme zwak heb voor Bokma, die bijna altijd goed acteert.

Hoewel er veel lagen in het stuk zitten, met snedige zinnen die tot nadenken kunnen aanzetten, beklijft dat toch niet meteen. Vooral de grapjes treden op de voorgrond. Halverwege het stuk wordt duidelijk dat Rudi en Doris andere bedoelingen hebben en wellicht anders zijn dan ze zich voordoen. In de laatste scène wordt pas duidelijk wat die bedoelingen dan zijn. Maar dat is niet voldoende om het hele stuk te dragen. Het hele stuk zet niet aan tot denken, wat heel goed wel het geval had kunnen zijn. Maar waarschijnlijk heeft het publiek wel een fijne avond gehad. Als dat de opzet was van de regisseur is het zeer zeker geslaagd.

Aquarium met Pierre Bokma en Jacqueline Blom band was op woensdag 2 mei te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.