Johan Derksen en de blues

Written on 16/05/2018 at 23:21 by Marco Smeets

De voetbaljournalist Johan Derksen is tegenwoordig vooral bekend van het spraakmakende televisieprogramma Voetbal Inside. Maar voetbal is slechts werk. Dat zegt ie zelf. Zijn ware passie is muziek. En dat was te merken, afgelopen zaterdag in Heerlen, waar hij in een uitverkochte Limburgzaal de blues predikte met zijn show Johan Derksen Keeps The Blues Alive.

Hoewel zijn naam het grootst op het affiche staat verblijft Derksen in het theater vooral in de schaduw. Want hoewel hij doorgaans het hoogste woord heeft, beperkt hij zich deze keer tot af- en aankondigingen, het af en toe verstrekken van relevante informatie en een enkele grappige kwinkslag. Uit liefde voor de muziek zette hij deze show op de rails en door er zijn naam aan te verbinden werden deuren geopend die normaal hooguit op een kier zouden staan. Dat was zijn drijfveer, het podium boeit hem niet zo.

“Het enige dat ik kan is het maken van foute grappen in ordinaire tv-programmaatjes, dus ik ben vanavond helemaal afhankelijk van deze fantastische band.” Die band is The Clarks. Uit Den Haag. Al bijna 40 jaar één van de bekendste classic rockbands van het land en alweer een tijdje het muzikale fundament onder de theatershows van Derksen. The Sparks worden gedurende de avond aangevuld met bluescoryfeeën uit het heden en verleden. Waaronder de zangers Michel van Dijk (Les Baroques en Alquin) en Theo van Es (The Shoes). De Amerikaanse zangeres Kat Riggins van Blues Revival zorgde voor een flinke stoot soul en gospel, de Katwijkse A.J. Plug hanteerde een stevigere aanpak en Big Pete (Red Devils) zorgde voor een rauwer en zompiger old school geluid.

Muzikaal werden de hoofdrollen met name opgeëist door toetsenist Roel Spanjers (Luther Allison, JW Roy, Normaal) en vooral meestergitarist Erwin Java. Door Derksen aangekondigd als dé bluesgitarist van Nederland. Begonnen als gitarist van White Honey en daarna via Herman Brood’s Wild Romance terechtgekomen bij Cuby and the Blizzards. En in Heerlen dé absolute ster van de avond. Er staat kortom nogal wat ervaring en muziekgeschiedenis op de planken. Derksen’s rol in de luwte is dan ook terecht.

Afgezien van de bescheiden rol van de naamgever maakt Johan Derksen Keeps The Blues Alive haar naam volledig waar. Rode draad van het programma is The British Invasion. De periode in de vroege jaren ’60 waarin bands als The Animals, Them, The Rolling Stones, The Spencer Davis Group en The Pretty Things wereldfaam vergaarden en oude bluesmannen als Muddy Waters, Chuck Berry en John Lee Hooker weer onder de aandacht brachten. Allen komen ze voorbij. En meer.

Aldus klinkt er drie uur lang onversneden blues in alle soorten en maten door de Limburgzaal. Resulterend in een grote finale waarbij alle muzikanten het podium betreden voor een dampend ‘Unchain My Heart’ van Joe Cocker. Johan Derksen bekijkt het vanuit de coulissen en laat de ereronde en uitbundige ovatie na afloop aan zich voorbij gaan.

Na afloop bij de uitgang kijkt de presentator toe als een aantal bandleden in een auto stapt voor de lange terugreis. Waaronder Theo van Es, die net zo klein is als zijn stem groot. “Zeg Theo, jij moet zeker in het kinderzitje.” Grinnikend en met pretoogjes trekt hij aan zijn sigaar. Hebben we toch nog heel even die andere Derksen gezien…

Gezien: Johan Derksen Keeps The Blues Alive in de Limburgzaal van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen (12 mei 2018). Foto’s: Aad Nieuwland / Johan Derksen Keeps The Blues Alive.