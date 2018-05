Nederlands supertrio in veelzijdig Parkstad Popstad

Written on 25/05/2018 at 17:30 by Marco Smeets

Met een vers weekend voor de deur blikken we nog even terug op het vorige. Want het was weer veelzijdigheid troef in Parkstad Popstad. Neem alleen al de drie Nederpoptoppers die passeerden in Oefenbunker en Nieuwe Nor.

De net zo onvermoeibare als inventieve (post)punkveteranen van The Ex bewezen tijdens een drukbezocht slaggitaarextravaganza in Landgraaf dat ze al veertig (!) jaar tot de best gewaardeerde bands van het land behoren. De Likt gaf een dag later een onstuimig voorproefje van een ongetwijfeld vette en extravagante show die we binnenkort op Pinkpop gaan zien, en liet in de Nieuwe Nor zien dat Nederlandse hiphop ook inventief, spannend, vunzig en grappig kan zijn. Aan de volledig andere kant van het vaderlandse popspectrum opereren de spacerockers van Birth Of Joy. Die verzorgden daags na De Likt een psychedelische hoogmis in de Oefenbunker. Inclusief lange jams en improvisaties, die soms sterk refereerden aan de jaren ’60 Pink Floyd, maar anderzijds eveneens met een aantal pittige uptempo tracks die aansluiten bij de hippe psychbands van dit moment. Een spagaat die respect afdwingt. Zeker in de vorm die de band in Landgraaf etaleerde.

De foto’s van dit bont geschakeerde weekendje 045 zijn afkomstig van René Bradwolff (Oefenbunker) en Katharina Sogeler (Nieuwe Nor) en komend weekend gaan we weer lekker verder.

Gezien: The Ex (Oefenbunker, Landgraaf – 17 mei), De Likt (Nieuwe Nor, Heerlen – 18 mei), Birth Of Joy (Oefenbunker – 19 mei)