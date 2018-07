The Post Industrials: Het Vervolg

“Na het vallen van de Lange Jan kleurde Heerlen grijs. Massale nieuwbouw leek de stad niet te redden, en arbeiders bleven gedesillusioneerd thuis. Maar in de kieren van het beton groeide ook nieuwe creativiteit, van gitzwart tot fluoriserend groen. In de subculturen van de post-industriële steden vonden nieuwe generaties hun eigen weg.”

Het gitzwarte maar ook het fluoriserend groen was te zien tijdens de foto-expositie over de subculturen van Heerlen en omstreken, afgelopen najaar in de etalage van Schunck. Het was een succesvolle expo met veel enthousiaste reacties en Facebook ontplofte bijna vanwege de vele leuke, gekke maar ook ontroerende verhalen na het zien van de foto’s.

Naar aanleiding van de expositie is een werkgroep opgericht om een vervolg aan The Post-Industrials te geven. Zo wordt er een boek samengesteld met foto’s en herinneringen aan de vele scenes die Heerlen en Parkstad gekend heeft en nog rijk is. Het is een initiatief van stadshistoricus Michel Lemaire samen met enkele enthousiaste vrijwilligers. Uitgever Leon van Dorp helpt bij de verwezenlijking van het boek, dat wordt gerealiseerd tijdens het festival Bovengronds. En… iedereen kan bijdragen!

Je kunt bijdragen door foto’s en beeldmateriaal beschikbaar te stellen of zelf een herinnering te schrijven. De foto’s moeten door jezelf gemaakt zijn, of de maker moet schriftelijke toestemming kunnen geven voor gebruik. Wil je bijdragen aan de tekst van het boek, dan kun je een verhaal over een specifieke scene schrijven, het liefst zo dicht mogelijk bij jezelf. Via de site www.thepostindustrials.com kun je de documenten uploaden maar de redactie bepaalt uiteindelijk welke verhalen en beelden in het boek worden opgenomen en zal in contact treden met de auteurs.

Er is al veel materiaal beschikbaar maar men zoekt nog meer. Foto’s van groepen mensen, uitgaansgelegenheden uit heden en verleden, je eigen band of subcultuur, concerten, portretfoto’s, festivals… Maar ook concertkaartjes, posters, flyers, entreebewijzen, krantenartikelen en fanzines. En uiteraard hoesjes en inlays van bands of verzamelwerken uit de Oostelijke Mijnstreek.

Om het allemaal nog makkelijker te maken wordt er komende zaterdag (21 juli) een Bring Your Picture Party georganiseerd bij Café Bluff aan de Dautzenbergstraat. Het epicentrum van de Zuid-Limburgse underground waar drie generaties post-industrials menig uurtje hebben doorgebracht. Neem je foto’s en knipsels mee en/of vertel je verhaal. Alles wordt dan ter plekke gescand en verwerkt. Onder het genot van een drankje en muziek van diverse DJ’s.

Meer info over dit project vind je op thepostindustrials.com, leonvandorp.nl of Facebook. Of neem contact op via email: m.lemaire@historischgoud.nl / pdereij@live.nl. Meer info over Bovengronds vind je hier.