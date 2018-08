Mijnstreek Oost Vinyl Mekka(3): Satisfaction Records

Written on 26/07/2018 at 12:07 by Jens Rademakers

In de reis die ik maak langs de platenzaken die, specifiek in onze regio, de strijd tegen ‘t voortschrijdende internet vrij succesvol lijken aan te gaan, ga ik dit keer langs bij Satisfaction Records. Deze zaak mag toch wel met recht de ‘éminence grise’ van alle platenzaken in de regio genoemd worden. Zoals beschreven in Theo Ploeg’s artikel een paar jaartjes geleden, was zij een epicentrum voor de muziekliefhebber in de hoogtijdagen van de subculturen voor hardrockers, punkers, new wavers, hiphoppers en noem maar op in de eighties tot ver in de negentiger jaren.

Daarna werd ‘t zwaarder. Het oprukkende internet, het downloaden, ‘branden’ en daar overheen nog eens de recessie, die de Oranje Nassaustraat in Heerlen bijna in een spookstraatje leek te veranderen, maakten ‘t moeilijk. Maar ondanks deze tegenslagen hield deze cultzaak moedig stand. En dan moest de grootste klap nog komen… Het tragische overlijden van de soms ietwat ‘grumpy’ overkomende, maar verder zeer aimabele en altijd geïnteresseerde eigenaar Rob Eijsvogels in 2017.

Waar andere medewerkers kwamen en gingen, bleef Ruud Kikstra de zaak trouw en werd zo een vast stuk meubilair van Satisfaction. En dan bedoel ik meubilair in de meest betrouwbare zin van ‘t woord. Het leek dan ook niet meer dan ‘t logische gevolg dat hij de erfenis van Rob zou voortzetten.



Op dinsdagmorgen en op een dag dat ‘t weer eens bloedjeheet gaat worden, lopen al redelijk wat klanten in en uit voordat ik dit interview met ‘m doe. De immer bescheiden Ruud wijt de vroege bedrijvigheid aan de hitte: “Met die warmte komen ze liever vroeg.”

Oké, Ruud. Stel je maar eerst eens voor…

Ik ben Ruud Kikstra, geboren te Amsterdam. Op mijn achtste ben ik naar Heerlen gekomen. Mijn vader werkte toen bij de belastingdienst en werd overgeplaatst. Van een klein flatje in Amsterdam naar een eensgezinswoning in Heerlen. Ik heb zelf wel wat aanloopproblemen gehad hoor. Dat was even omschakelen. Ook omdat de scholen hier een stuk verder waren. Later heb ik hier MAVO gedaan, MBO civiele dienst. Maar omdat ik last van mijn spieren kreeg ben ik applicatiebeheer gaan doen en toen ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. Want Rob dacht: ‘applicatiebeheerder? Computers? Dat is best.’

Je hebt eigenlijk best lang bij Rob gezeten, toch?

24, 25 Jaar denk ik ongeveer…?

Ik heb er veel zien komen en gaan, maar jij bent inderdaad al die tijd gebleven. Een behoorlijk lange tijd hier in loondienst.

Ja, maar dat heeft me eigenlijk nooit zo gestoord. Ik vermaakte me hier altijd wel.

En dan komt ‘t tragische overlijden van Rob en dan kom je voor die moeilijke beslissing te staan om dit over te nemen.

Dat viel op zich wel mee. Ik werkte natuurlijk al twee jaar alleen. Omdat Rob ziek was. En in het begin was het best wel moeilijk om bepaalde zaken te regelen die ik van tevoren niet deed. Bijvoorbeeld de financiële kant. Dat moest ik dan allemaal erbij gaan doen. Op gegeven moment ging dat wel, maar het begin was even lastig.

En Satisfaction is natuurlijk een instituut en je wil dat kunnen overdragen.

Inderdaad. Maar ik denk dat dat ook wel lukt.

Je hebt jarenlang over de schouders van Rob meegekeken. Zijn er ook verschillen in hoe jij het doet en hoe hij het deed?

Ik ben rustiger denk ik. Rob was echt een prater. Die kon ook echt iemand iets aanpraten. Dat heb ik wel wat minder.

Maak jij ook andere keuzes?

In sommige dingen misschien wel. Maar daar zal niet zo heel veel verschil in zitten. De laatste tien jaar deed ik de bestellingen zowiezo al grotendeels. Rob liet dat wel een beetje aan mij over op gegeven moment. Dat maakt het ook al wat makkelijker. We overlegden wel met elkaar.

Zoals ik al zei: Satisfaction is altijd een instituut geweest. Hoe draag jij dat verder uit? Waarvoor kun je hier terecht en beter nog: waar begin je niet aan? Jullie zijn natuurlijk altijd een epicentrum geweest voor de alternatieve muziek.

Nou, als iemand hier voor mijn part een Jan Smit of zo wil bestellen dan doe ik dat wel. Maar ik ga het niet in de bakken zetten, nee. Het toch moet een beetje anders, een beetje alternatief blijven. Dit gaan geen Free Record Shop worden. Het ‘anders’, de kwaliteitsmuziek, dat zal altijd zo blijven.

Als één zaak in Heerlen bekend staat om zijn uitgebreide CD-collectie is ‘t Satisfaction records wel. Maar je komt er niet omheen dat internet en ‘t downloaden heel lang een molensteen om de nek van de CD-verkoop is geweest.

Denk dat het nu trouwens meer Spotify en dergelijke zijn. In downloaden zit niet meer direct het gevaar.

Ik hoor het ook niet meer, lui die veel downloaden, laat staan branden…Tien jaar geleden was dat toch nog anders.

Er zullen er nog wel enkelen zijn. Net als het online bestellen, dat hou je toch.

Uiteindelijk gaan mensen denk ik toch voor ‘t gemak. Een CD’tje is en blijft natuurlijk een conventioneel, makkelijk iets. Om mee te nemen, naar ‘t werk of in de auto. Maar goed, dan is die brand-en download hype weer afgelopen en dan komt ‘t vinyl weer op. Gaat dat ten koste van de CD-verkoop dan?

Hmmm, ik verkoop meer CD’s dan LP’s. Maar het loopt wel mee natuurlijk, zeker.

Je begint wel meer LP’s te verkopen.

Ja ja! Ik denk dat ik langzamerhand die DVD-bakken daar weg moet halen en de LP’s daarin een beetje uitbreiden, want die bakken beginnen aardig vol te raken. Vergeleken bij Didi en Gong heb ik natuurlijk minder LP’s dan hun.

Wat alles heeft te maken met de keuzes uit ‘t verleden en de formule van Satisfaction...

Ik denk dat ik ongeveer 5 tot 6 CD’s op 1 LP verkoop. Scheelt ook wel per release. Van sommigen verkoop je wat meer vinyl, van sommigen weer minder.

Het branden en downloaden was een heel ander verhaal. Maar ik denk zowiezo dat het vinyl de CD niet in de weg zit. Die CD blijft toch wel lopen, dat is een makkelijk ding.

En het is ook goedkoper. Vaak de helft van een LP. Ik heb ook klanten die inderdaad naar de prijzen kijken, denken ‘Goh, da’s toch wel duur zo’n plaat’ en aan de hand daarvan een CD pakken. Maar je hebt ook weer klanten die allebei pakken of net alleen de LP.

Hoe loopt trouwens ‘t tweedehands vinyl?

Het begint weer, ja.

Zijn er ook mensen die hun collecties komen brengen? Of heb je dat niet zo?

Ik heb dat niet zo veel, die gaan denk ik eerder naar Didi. Ik heb er laatst wel nog een stuk of 300 in kunnen kopen. Die woonde vlak bij mij. Ik heb geen auto, dus heb ik dat met en met op het fietsje mee genomen.

Als je 20 jaar geleden had gezegd “Het vinyl komt terug” dan hadden ze je uitgelachen. Maken mensen die nou de CD dood verklaren ook een strategische fout?

Nou ja, je weet het natuurlijk nooit. Dat Spotify heeft wel een vlucht genomen, dat is iets wat zeker is. Maar mensen willen toch iets hebben. Zelfs als ze bijvoorbeeld Spotify hebben, dan komen ze hier en kopen ze toch de CD.

Wie weet komt er ooit nog een CD-hausse?

Ik denk toch dat dat net iets anders is. Een LP is groot, je hebt die hoes vast. Ik heb dat zelf niet meer zo met vinyl. Ik heb toch veel van mijn eigen jaren ’80 metal op vinyl verkocht op gegeven moment. Terwijl dat vroeger voor mij toch dé tijd was. Waanzinnig. Ik schreef elke band aan die ik goed vond, kreeg altijd antwoord terug. Ik heb ook nog al die demo’s van vroeger. Bekende bands waarvan ik ooit dacht ‘Dat ga je nooit weg doen’ heb ik uiteindelijk toch weggedaan.

Zoals?

Dream Theater, Forbidden, Vio-Lence, Exodus, Armoured Saint… Ik heb er nog brieven van, dat was echt te gek.

Dat was echt in die tijd. We hadden nog geen internet. Heerlijk om met die bands te schrijven.

Als ik de postbode hoorde rende ik al: ‘Hoera, de post!’. Ja, dat heb wel allemaal bewaard. Plakboeken vol met brieven en zo. Die demo’s ga ik ook nooit weg doen. Dat heeft meer waarde dan een LP die ik in de winkel kocht.

Satisfaction heeft zich ook altijd onderscheiden van de andere platenzaken door een behoorlijk stukje merchandise. Ik kocht zelf bijvoorbeeld mijn eerste Anthrax-shirt hier, ik weet ‘t nog goed, van Spreading the Disease. Loopt dat nog steeds behoorlijk die merch? Of is de concurrentie daar ook groter geworden met Large en aanverwanten?

Het loopt nog steeds, ondanks Large. Er zijn mensen genoeg die naar binnen lopen en alleen naar boven kijken. Veel Iron Maiden-shirts en zo, dan is de plank bijna leeg. 14 En 15 jarigen, maar ook genoeg ouderen, hoor. Ik moet goed op de maten letten. Meestal bestel ik L-etjes, maar bij Motörhead of Slayer doe ik toch al snel een XL-etje, want dat zijn toch vaak wat oudere klanten, haha. Heb je toch een wat groter maatje nodig.

Hoe blijf je bij met dat ontzettende aanbod aan muziek? Hoe doe je dat?

Ik kijk zowiezo elke dag naar nieuwe items bij de groothandel. Dan ga ik gewoon de hele lijst af. En ik krijg ook wel tips van de groothandel, soms zelfs met recht op retour. Nu is dat niet zo vaak nodig.

Kom je er zelf nog aan toe om nieuwe dingen uit te zoeken?

Ik kijk wel vaak op YouTube. Dan wil ik effe weten wat het is en dan zoek ik het zo op. Moet ook. Soms hoor je wat van klanten, dan komt er voor de tweede keer iemand met diezelfde band aan en dan ga ik toch effe kijken, zeker wel.

Merk je doordat je al zo lang in zo’n zaak staat en steeds nieuwe dingen hoort dat je eigen smaak en interesses veranderen?

Ik hou nog steeds van stevig. Er moet wel gitaar in zitten. Maar ik hou ook van goeie Prog, bands als Riverside. Die zware metal, dat hoeft van mij niet. En ik hou ook niet van gebrul van veel death- of blackmetalbands. Instrumentaal denk ik dan nog vaak mwa, maar de stem daar kom ik dan niet doorheen. Ik heb altijd wel van stevig gehouden. Maar in de winkel draai ik dat dan niet, nee. Er wordt wel eens geklaagd dat ik wat te veel prog draai, haha… Rob draaide vroeger natuurlijk altijd Yes hier. Donderdag was het een jaar geleden dat Rob was overleden, hebben we de hele avond Close to the Edge gedraaid.

Klopt ja, dat was typisch Rob. Onze grappige chagrijn…

Ja, daar werd ie lekker rustig van. Ik had er ook niet zo veel moeite mee. We missen hem wel allemaal denk ik.

Hier gaat ontzettend veel tijd in zitten. Kom je zelf nog wel toe aan ‘t bezoeken van concerten en festivals?

Nee, dat is er al een paar jaar vanaf. Vroeger gingen we zowat elke week, maar op gegeven moment was dat afgelopen. Ik mis het soms wel, maar het komt er niet van. Hoeft ook niet meer altijd. Op gegeven moment heb ik ook zin in rust, ik kan makkelijk alleen zijn. Ik ben van mezelf uit ook niet super sociaal. Hier natuurlijk wel, maar thuis niet zo. Een beetje een loner misschien.

Staan er nog dingen op je eigen bucket list, ook nu je er niet aan toe komt?

Die laatste CD van Orphaned land, een Israëlische band, vind ik dus helemaal te gek. Een progressieve metalband met oriëntaalse invloeden. Die zou ik wel graag eens willen zien!

Zijn er bepaalde trends merkbaar in wat je verkoopt?

Geen trends, maar je hebt wel bepaalde bands die er echt tussenuit knallen. Zo’n The War on Drugs is bijvoorbeeld niet aan te slepen, dat soort bands. Je hebt ook nog veel jeugd die The Doors en zo kopen, ook op LP. Zowiezo toch veel jeugd die oudere LP’s kopen. Dat wordt echt niet allemaal door veertigers en vijftigers gekocht. Veel klassieke albums ook.

Ik zie langzamerhand weer wat meer bedrijvigheid hier in de straat. Komt die Oranje Nassaustraat weer een beetje terug van de recessie? Het is een zware tijd geweest.

Het gaat. Ik geloof niet 100%, daarvoor is er toch te weinig beweging denk ik.

Kan Heerlen daar niks aan doen?

Ze proberen het wel. Er komen wat restaurantjes bij, daar weer een boekenwinkel. Maar het is niet zo dat daar duizenden mensen per dag naartoe lopen. Zal ook niet zo snel veranderen denk ik. Het is ook niet allemaal zo uitnodigend, dus het blijft een beetje pappen en nathouden.

En dingen als een braderie of Corio Tropical, loopt dat voor jou?

Niet echt. Meestal is dat geen drukke dag. Zijn toch meer wandelaars. Ik heb ooit wel eens een standje buiten gehad, maar nu ik alleen ben gaat dat niet. Ik heb ook niet echt iets dat ik buiten kan zetten. De LP’s met zo’n warmte is bijvoorbeeld geen optie, haha.

Je doet nog steeds veel voorverkoop en daarvoor staat Satisfaction ook bekend. We hebben onlangs die problemen gehad rond de malafide opkopers van Slayer-kaartjes. Daar zijn zelfs kamervragen over gesteld. Patrick Kuklinski van Let the Record Play zei ook al, dat we nog beter terug konden naar het oude systeem, met verkooppunten zoals Satisfaction in Heerlen, Music Machine in Sittard en voor mijn part hijzelf in Kerkrade…

De macht van Ticket Master en dergelijke is te groot geworden. Gaat je niet meer lukken. MOJO , Ticket Master… die hebben daar zoveel macht in. Dat ga je nooit meer veranderen. Ik heb zelf ook niet zo veel meer. Ik heb Pinkpop natuurlijk. En alles wat Buro Pinkpop organiseert, Golden Earring, Doe Maar. Ik heb Bospop en de Nieuwe Nor. Alle kleine popzaaltjes en dan houdt het op. We hebben heel even Ticket Master gehad, maar dat is weer naar Primera gegaan. En die hebben dat geloof ik nog steeds. Behalve de voorverkoop van Pinkpop, omdat ze er zo’n zooitje van maakten, heb ik begrepen.

Zijn er nog plannen voor de korte termijn?

Eigenlijk ben ik dus pas anderhalf jaar bezig. Ik ben opnieuw begonnen en in het begin was dat wel lastig allemaal. Een beetje krap. Doordat ik alleen ben ben ik dan de enige die er van moet leven en langzaam groei je dan wel tot een punt dat je weer wat meer risico kunt nemen.

Is dat wel makkelijk zo om dat allemaal alleen te doen?

Niet altijd. Financieel natuurlijk wel. Er zijn zeker momenten dat ik het moeilijk trek. Ik heb één dag per week vrij en dat is op zich niet veel. Maar ik heb hiervoor gekozen en ik ben daarbij ook nog eens een gewoontemens; als alles gaat dan gaat het. Voor de rest hobbelt het lekker door.

Je doet wat je wil doen en als je dat naar tevredenheid kunt doen… Mooi toch? We zijn een beetje bij ‘t einde aangekomen.

Wacht. We hebben het nog niet over Roda gehad, moet dat er niet in? Ik heb de seizoenskaart in ieder geval netjes verlengd…



Satisfaction Records is gevestigd aan de Oranje Nassaustraat 29 in Heerlen.