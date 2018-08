Groeten uit Parkstad: Jonah

Written on 22/08/2018 at 12:24 by Monica Dols

Ik zag haar toevallig voor de H&M en ze trok mijn aandacht. Een straatmuzikante. En een nieuw item was geboren. Groeten uit Parkstad; het verhaal achter mensen in deze omgeving.

Stel jezelf even voor. Hoe heet je, hoe oud ben je, wat doe je?

Hallo, ik ben Jonah, 27 jaar en ik kom uit Heerlen. Ik heb een dochter van zeven en naast het moeder zijn ben ik bezig met de studie geschiedenisleraar. Mijn grote passie is muziek en daar hou ik mij (te) veel mee bezig. Samen met mijn zusje heb ik meerdere optredens gedaan, ook met mijn familie wordt er regelmatig muziek gemaakt.

Hoe word je straatmuzikant?

Drie jaar geleden kon ik niks met een gitaar. Ik ben koppig en wilde het leren. En nu kan ik mijn eigen liedjes spelen en zingen tegelijk. Als je iets doorzet en koppig bent, zal het je lukken. Nu durf ik als straatmuzikant op te treden en leer ik elke dag weer meer. Daarnaast heb ik er veel plezier mee. Als je twijfelt om de straat op te gaan, probeer het gewoon eens uit! Het lijkt me leuk om meer muzikanten te zien in ons centrum!

Wat wil je de mensen meegeven met je straatmuziek?

Ik kan me als kind herinneren hoe leuk ik het vond als er een straatmuzikant in de stad was. Mijn ouders bleven altijd even met ons staan kijken en het heeft altijd indruk op me gemaakt. Ik hou ervan omdat het een gezellige sfeer brengt in het centrum, en als ik ergens van hou, is het gezelligheid.

Blijven veel mensen staan kijken en luisteren?

Er blijven geregeld mensen staan kijken als ik optreed. Soms komt er iemand een praatje maken, of een stukje mee jammen, dat vind ik altijd heel leuk. Het leukste vind ik de kleine kindjes die helemaal onder de indruk zijn en soms met open mond staan te kijken.

Zijn er mensen die het vervelend vinden dat je muziek maakt?

Ik heb het gelukkig nog niet mee gemaakt dat er mensen zijn die vervelend reageren op mijn muziek, zelfs mijn buren niet.

Heb je een leuke annekdote over een van je straatoptredens?

Mijn dochter wilde een keer net als haar moeder op straat muziek maken. Ik gaf na een tijdje zeuren toe, omdat ik dacht dat ze het niet zou durven. Toen ze op pad ging met haar kleine gitaartje, dacht ik dat ze zo wel terug zou komen. Dit was niet het geval, ik liep de Saroleastraat af om te zien hoe het ging en ik trof haar aan met een klein publiek en ze had 20 euro verdiend. Daarmee heeft ze speelgoed gekocht en een veel te groot ijs van vijf bollen.

Wat zou je verder nog willen met je muziek?

Ik ben hard op weg om mijn eigen muziek te schrijven, en tot nu toe gaat dat erg goed. Verder wil en moet ik nog veel leren, maar ik hou van de uitdaging die muziek mij geeft.

Wat is je grote droom in het leven?

Mijn grote droom is om de wereld te zien en daarnaast zo veel mogelijk met muziek bezig te kunnen zijn. Ik hou ervan om me vrij te voelen en om mezelf te kunnen zijn.