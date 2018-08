Written on 27/08/2018 at 21:12 by Simone van der Sleen

Het zonnetje schijnt en er waait een fris briesje. “Jullie mogen meelopen” klinkt het even na één uur op het veld tegenover HC Nova. Een locatie waar ik zelf nog nooit ben geweest. Tot vandaag. Vandaag bezoek ik de jeugdvoorstelling ‘Wereld, einde van een’ van Compagnie Frieda. En de verwachtingen zijn hoog..

Al gelijk vanaf het begin is er de klik. Op een geweldig humoristische manier krijgen de twee acteurs de aandacht van het publiek en ze weten dit 45 minuten lang vast te houden. We zijn niet alleen toeschouwer, we worden ook regelmatig ‘ingezet’ als onderdeel. Een heldere en gelaagde boodschap die op een toegankelijke en speelse manier tentoongesteld wordt. ‘Wereld, einde van een’ is een show die misschien juist wel door die boodschap erg confronterend is. Ook omdat deze aan kinderen zo ‘simpel’ is uit te leggen.

De twee acteurs maken gebruik van de gehele omgeving. Zo wordt er een grens aangegeven en wordt er wordt ‘onheil’ buiten gehouden. Ook de huidige verwachtingen en standaarden waar we tegenwoordig aan ‘moeten voldoen’ in onze werkmaatschappij passeren de revue. Ze worden op een ridicule manier uitgebeeld. Maar zijn ze echt zo ridicuul, of staan ze pijnlijk dicht bij de werkelijkheid? Ik lach de steek maar snel weg.

De boodschap is aan het eind van de voorstelling voor mij in ieder geval heel duidelijk. Voor welk ‘onheil’ proberen we ons en onze kinderen nu eigenlijk te beschermen? Een vraag die je voor jezelf mag beantwoorden. Maar het zien van deze voorstelling heeft mij wel weer aangezet tot nadenken.

Ik ben fan. Fan van de humor, van de boodschap maar vooral fan van Eva Binon en Patrick Vervueren. Twee sterke acteurs die al mijn verwachtingen overtroffen. En die waren hoog na het lezen van het programmaboekje van Cultura Nova.

Cultura Nova 2018 duurt nog t/m 2 september, Wereld, einde van een was zondag 26 augustus te zien. Het volledige programma van Cultura Nova vind je hier. Voor meer informatie over Compagnie Frieda kun je terecht op de website.