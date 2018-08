Written on 28/08/2018 at 11:40 by Marc Bogman

La Fura dels Baus is inmiddels geen onbekende meer op het programma van Cultura Nova. In 1995 kwam deze Catalaanse theatergroep voor het eerst naar Cultura Nova en ze geeft in 2018 voor de zevende keer acte de présence. La Fura dels Baus is voortgekomen uit de Punkbeweging. En dat is nog steeds zichtbaar en voelbaar in hun shows, die zich steeds kenmerken als fysiek, expressief, confronterend en spectaculair. Foto’s: Marc Bogman

La Fura dels Baus is sinds 1992 een wereldwijd begrip. Het gezelschap deed toen de openingingsceremonie van de Olympische spelen in Barcelona. De toenmalige regisseur (Carlus Padrissa) regisseert inmiddels overal ter wereld opera’s in alle grote operahuizen.

Carlus Padrissa’s bewerking van Carl Orff’s ‘Carmina Burana’ werd wederom een spektakelstuk dat wereldwijd al door meer dan 150.000 mensen bezocht werd.

Tijdens Cultura Nova werd Padrissa’s ‘Carmina Burana’ voor het eerst in Nederland opgevoerd. Deze keer werd gekozen voor een coproductie van Cultura Nova, Parkstad Limburg Theaters en philharmonie zuidnederland. Voor de philharmonie zuidnederland is dit concert bovendien extra bijzonder omdat dit gezelschap in 2018 haar vijfjarig jubileum viert. Het jubileum wordt luister bijgezet met een aantal bijzondere concerten, waarvan de ‘Carmina Burana’ de eerste is.

De spectaculaire koorzang werd verzorgd door Opera Zuid en de Sinfonischer Chor Aachen. Samen met een 90-koppig koor en 90-koppig orkest maakten ze deze ‘Carmina Burana’, op het terrein van zandgroeve Beaujean in Heerlerheide, tot een van de meest spectaculaire bewerkingen ooit.

Naast het muzikale geweld werd het publiek ook vanaf de eerste minuut geboeid door de voorstelling op het podium en op het terrein. Die voorstelling werd nog versterkt door het gebruik van videoprojecties en de aanwezigheid van 12 dansers. Geheel in de stijl van La Fura dels Baus beperkte de voorstelling zich niet tot het podium, maar mengden de hoofdrolspelers Amparo Navarro (sopraan), Jordi Domenech (countertenor), Toni Marsol (bariton) en Luca Espinosa (actrice) zich ook tussen het publiek.

Deze ‘Carmina Burana’ werd vooraf door Cultura Nova al ‘een absoluut hoogtepunt van Cultura Nova 2018’ genoemd. En aan die verwachting werd van de eerste tot en met de laatste minuut volledig voldaan.

Het daverende applaus van de 4.500 aanwezigen (uitverkocht) was het bewijs dat de verwachtingen meer dan waargemaakt werden. Het applaus werd door dirigent en muzikaal leider, Josep Vicent, tot slot beloond met het opnieuw spelen van het bekendste stuk uit de ‘Carmina Burana’: ‘O Fortuna’.

Cultura Nova 2018 duurt nog t/m 2 september, Het volledige programma vind je hier. Informatie over de uitvoerenden van de twee uitverkochte Carmina Burana voorstellingen in Heerlen staat op hun websites philharmoniezuidnederland.nl en lafura.com.