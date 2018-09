Dylan LeBlanc in de schaduw van Nicole Atkins

Written on 06/09/2018 at 11:06 by Loeki Kemmerling

Ik wilde heel graag naar de show van singer songwriter Dylan LeBlanc omdat ik in 2010 een jaar high school heb gedaan in Lousiana. Ik heb daar een jongen leren kennen die ook Dylan LeBlanc heette, dus ik moest gewoon gaan. Ik ben nog steeds enorm gek op Southern music. Ik houd enorm van country muziek en volg wel vijf country speellijsten op Spotify. Misschien lagen daarom mijn verwachtingen ook erg hoog. Foto’s: René Bradwolff

Ik begon de avond met een etentje in de Kromme Toeter, samen met mijn vader. Mijn ouders zijn mij in mijn high school periode twee weken komen opzoeken, en ik heb daar mijn vader een beetje besmet met de liefde voor country muziek. Dit was dan ook de perfecte vader-dochter date voor ons. Nicole Atkins speelde in het voorprogramma met dezelfde band die later Dylan zouden begeleiden.

Nicole Atkins komt oorspronkelijk uit New Jersey. Precies daar waar Snookie en kornuiten van Jersey Shore ook vandaan komen. Ze maakte grapjes over haar Italiaanse neven en de ‘ons-kent-ons’-cultuur, precies het beeld dat ik heb van Jersey Shore nadat ik sporadisch Jersey Shore had gekeken. Haar liedjes gaan vooral over te veel drinken (iets wat voor mij heel herkenbaar is) en over stukgelopen relaties die niet heel gezond bleken te zijn. Door deze ervaringen hebben de liedjes een diepe betekenis. Ondanks de diepe betekenis, stond Atkins wel te swingen in haar overall. Ze had zo een leuke interactie met het publiek dat alle heupen waren aan het swingen. Ik zou wel graag een fles wijn met Atkins willen drinken en filosoferen over het leven.

Hoe anders was de hoofdact Dylan LeBlanc. Volgens Google is Dylan 28. Ik had hem ook best 18 geschat om eerlijk te zijn. Hij kwam het podium op in een outfit zoals ik iedere singer songrwiter zou omschrijven: vaal blousje dat iets te ver open as geknoopt, glimmend gilletje erover, semi cowboylaarzen aan zijn voeten en een hoed op waardoor zijn gezicht er mysterieus uit zou moeten zien. Not my kind of man. Met zijn pruillipje zingt hij over politiek en de betekenis van het leven. Wel wilde hij nog even melden dat hij zich niet met de politiek bemoeide, maar zingt er dus wel over.

Dylan heeft blijkbaar een heel moeilijke jeugd gehad. Hij heeft de middelbare school niet afgemaakt en zat op zijn twintigste al in een afkickkliniek voor een alcoholverslaving. Ik geloof best dat deze gebeurtenissen zijn leven op een bepaalde manier hebben gevormd, maar ik had gehoopt op een iets ruwere stem. Ik vond het vooral een beetje zeurderig klinken, en het zou me niks verbazen als bleek dat hij ook knetterstoned was. Ik had de show van Dylan meer gewaardeerd als ik ergens in een bruine kroeg zat, aan een tafeltje, met een speciaal biertje (weer die alcohol…), wat nootjes in mijn hand en pratend over het leven. Dylan zou daarbij de perfecte achtergrondmuziek creëren.

Nicole Atkins heeft mijn hart gestolen en de gekochte CD staat non-stop op repeat. De volgende keer mag zij de hoofd-act zijn…

Gezien: Dylan LeBlanc en Nicole Atkins in poppodium Nieuwe Nor, Heerlen op 29 augustus 2018.