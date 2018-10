Dom Free, hiphop van achter de Domaniale

Written on 03/10/2018 at 11:59 by Jens Rademakers

Bij Kerkrade denk je niet meteen aan hiphop. Toch hadden we een paar jaartjes geleden al de mysterieuze LGSoldiers die furore maakten. Een eenmalig verschijnsel, of is er meer aan de hand?

Kort geleden stuitte ik op nog een Kerkraadse hiphopper die flink actief is. En nu wil ‘t toeval dat diezelfde hiphopper op 19 oktober ook nog eens in Heerlen in de Nieuwe Nor staat tijdens een voorronde van Nu of Nooit. Tijd voor de Kerkraadse chapter van de Afgrond om eens op onderzoek te gaan. Aan ‘t woord is Marco Strolenberg a.k.a Dom Free. Hiphop va d’r Sjpringbron op Bliërhei, ouwhoer!

Een hiphopper in Kerkrade, is dat een eenzaam bestaan? Of is er hier iets van een scene waarbij je kunt aansluiten? Bij hiphop denk je nu eenmaal niet snel aan Kerkrade.

Niet snel, nee. Ik ben ooit begonnen om dingen in Nederlands te schrijven. Mijn inspiratie was jaren ‘90 hiphop. Mezelf uitdrukken in Nederlands ging wel makkelijk, maar het accent bleef toch een breekpunt als ik het aan mensen uit de Randstad liet horen.

Ik vond ‘t al een beetje flauw om die vraag te stellen, maar je begint er zelf over. De ‘zachte G’ en zo. Dialect-hiphop bestaat ook al. Maar je grenst jezelf daarmee wel af.

Artistiek zou ik mezelf daarmee wel begrenzen, ja.

Hoe ben je eigenlijk in de hiphop terecht gekomen?

Volgens mij hoorde ik op de telefoon van een vriend van me iets van Tupac of Eminem. Daarna ben ik steeds meer geinteresseerd geraakt en heel, héél veel gaan luisteren. Verslaafd geraakt aan het luisteren van bepaalde albums die ik overal vandaan haalde. Van daaruit ben ik op gegeven moment vanaf mijn zestiende begonnen mijn eigen teksten te schrijven en daar ben ik eigenlijk nooit mee opgehouden. Ik kan mijn ding daar heel goed in kwijt.

Banale vraag, maar waarom specifiek hiphop? Het had ook iets anders kunnen zijn, bijvoorbeeld metal.

Ik denk dat het me toendertijd meer trok, toen ik begon met schrijven. Ik merk wel, nu ik wat ouder wordt, dat de muziek van de jaren ‘80 en ‘90 me in het algemeen iets meer trekt, ongeacht genres. Ik heb niet zo veel met de hedendaagse muziek. Maar waarom hiphop? Ik denk niet dat ik dat gekozen heb, maar dat het ergens voor me gekozen is. Ik heb er niet over hoeven nadenken, het stroomde er gewoon in. Luisteren gaf me een goed gevoel en het schrijven nog meer.

Kun je hier in Kerkrade van een hiphop-scene spreken? Of is ‘t iets waarmee jij altijd vrij geïsoleerd bezig bent geweest?

Ik zou zeggen van niet. Er zijn hier heus wel wat mensen die het genre ‘diggen’ om het maar zo te zeggen, die er sympathie voor hebben. Maar ik ben nog niemand tegen gekomen die het allemaal zo serieus neemt als ik.

Je ben dus toch een beetje een geïsoleerd verschijnsel?

Ik denk het wel. Ik heb lang gezocht naar mensen om tracks mee op te nemen of ‘collabs’ mee te maken hier. Maar verder geen match, geen lekkere vibe bij iemand anders gevonden. Ik heb wel ‘collabs’. In Heerlen heb ik ook nooit echt gezocht. Ik ben toch voornamelijk op mezelf gefocust geweest.

Is natuurlijk ook niks mis mee. Misschien ben je nog gedrevener daardoor.

Zeker. Ik ben op zich niet vies van samenwerking. Ik ken dankzij Nu of Nooit bijvoorbeeld nu Secluded, een gast uit Sittard. En van wat die deed stond ik wel te kijken. Misschien leeft het nou meer dan dat ik van tevoren dacht.

Heerlen was wel altijd vrij hiphop-minded. Al vanaf de 80’er jaren eigenlijk. Waar komt, denk je, dat verschil vandaan? Past dat daar meer bij de ‘urban culture’ van die stad?

Goede vraag. Misschien wordt er ook meer door Heerlen zelf gedaan op dat gebied: Poppodia, het stimuleren van de underground… Ik heb hier in Kerkrade nooit iets gezien waar ik me op kon inschrijven of waar ik terecht kon. Je moet het zelf maar uitvogelen. Daar heb ik wel eens gezien dat er een ‘open mic’ was. Of in Lanaken. Wat dat betreft is daar wel meer dan hier, ja.

We hadden ‘t net al over die uitwisseling met andere artiesten. Ben je daar actief mee bezig?

Ik heb al een en ander geprobeerd, maar nog niet concreet iets opgenomen. Het is nog niet tot een track gekomen, maar ik sta er zeker voor open.

Je gaf al aan: je muzikale invloeden zijn meer old school…

Jawel, maar ik zou niet alleen hiphop zeggen, ook reggae. Maar ook de 80’s rock. Misschien niet bewust, maar het is toch de muziek van je ouders en waar je mee bent opgegroeid.

Hiphop is natuurlijk altijd al van ‘t begin af aan een crossover-scene geweest. Ice T met zijn metalband, Public Enemy met hun Slayer-riffjes, die met Anthrax op tour gingen, etc…

Dat spreekt me inderdaad heel erg aan. Ook de beat die gemaakt kan worden door een band, weet je wel…

Wat zijn de inspiratiebronnen voor je teksten? Heb je een specifieke message?

Dat kan van dag tot dag echt verschillen. Dat kan zijn wat en hoe ik me op die dag voel, maar ook iets dat ik op TV zie. Of een nieuw liedje dat ik hoor, of een heel oud liedje dat ik tegenkom. De muziek zelf wel het meeste, een woord of een melodie.

Maar wat betreft rebellie en een bepaalde radicaliteit waar hiphop bekend om staat?

Dat zit er ook nog wel in, maar ik denk vroeger sterker dan nu. Rebels en zonder blad voor de mond zal het altijd blijven.

Je staat dus binnenkort in de voorronde van Nu of Nooit. Spannend? En zin in?

Zeker weten. Daar heb ik wel een tijdje naartoe gewerkt met wat ik online doe. Ook al was het van tevoren misschien goed genoeg om er iets mee te doen; toen vond ik nog van niet en was ik zoekende. Op het moment dat ik dat wel vond heb ik niet meer omgekeken. Een beetje ‘opbouwen naar’ en zo.

Ben je al andere optredens aan ‘t doen?

Ik heb twee open mics gedaan, eentje in Lanaken en eentje een tijd geleden in een jeugdhuis hier in de buurt. Dit wordt lokaal de eerste keer een beetje serieus. Helaas ben ik nog nooit in de Nor geweest. Ik schaam me een beetje. Die hebben best grote namen gehad, zoals KRS-One.

Misschien dan net leuk om er totaal onbevangen te gaan staan…

Ik laat het compleet op me af komen.

Iets heel anders: Je bent ook flink met krachtsport bezig?

In het begin ook veel rennen, de laatste tijd alleen maar fitness. Flink met de dumbells aan de gang. Lekker het hoofd leeg maken. Het liefste in de ochtend. Daarna naar huis, douchen en dan schrijven. Dat werkt voor mij goed, voor mijn gemoedsrust. Ik merk ook dat als ik niet sport dat het wat minder soepel loopt. Het wordt me dus wel bewezen.

Je gooit veel tracks op internet. Ik snap dat wel, dat is ‘t medium van deze tijd. Ik ben zelf tamelijk old school. Uit de tijd van de demo-tapes en de promo-CD’tjes. Ben je toch van plan zoiets te gaan doen in de toekomst? CD, vinyl?

Zeker. Maar op dit moment richt ik me, vanwege het feit dat er hier toch wat minder interesse lijkt in Engelstalige hiphop, met internet meer op contacten ‘overseas’. Managers en producers van bepaalde artiesten bereiken, mijn ding laten horen en feedback krijgen. En ik krijg vaak hele mooie recensies.

Nu of Nooit is heel leuk om te mogen doen, ook voor de stage ervaring. Maar in het algemeen richt ik me op allerlei dingen.

Wat kunnen we de komende tijd nog van Dom Free verwachten, behalve Nu of Nooit?

Zowiezo iedere woensdag een track. Tot 50 stuks of zo. Dat zijn bij wijze van spreken twee albums online. Ik ga beginnen met Spotify. Op Instagram heb ik al een redelijk aantal volgers.

Ik zou al tevreden zijn als mensen ooit in Kerkrade naar een show komen. Maar je mikt toch op het hoogste. Wie droomt er niet van in New York of LA te staan?

Dom Free speelt op vrijdag 19 oktober in Poppodium Nieuwe Nor, tijdens Nu of Nooit 2018.