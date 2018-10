Written on 08/10/2018 at 20:38 by Simone van der Sleen

Het is 5 juni 2016 wanneer ik Pat en Jack leer kennen als de Pierce Brothers. Ook toen speelden zij in de Nieuwe Nor. Een avond die ik later omschrijf als: “Wat was dit een ontiegelijk mooi feestje!” Je mag het wel liefde op het eerste gezicht noemen. Een tweede ontmoeting volgt een klein jaar later op Pinkpop 2017. En nog geen twee maanden geleden deden we samen weer een dansje bij een show in Uden. Afgelopen dinsdag vierde ik ons vierde weerzien in de Nieuwe Nor. En wederom kan ik zeggen; wat was dit een ontiegelijk mooi feestje! Foto’s René Bradwolff

“Heb je het nou niet langzaam allemaal wel al eens gezien met die Pierce Brothers van je?” Een vraag die mij vaker gesteld wordt wanneer ik aankondig weer naar een concert te gaan. Maar ik denk dat iedereen die heeft kennisgemaakt met de energie en de humor van deze twee Australische broers net als ik volmondig “neen!” roept.

Afgelopen dinsdag speelden ze voor het eerst nummers van hun nieuwe album. Een album dat overigens niet hier te koop is. De nummers zijn goed ontvangen door het publiek. Ik zelf vind de nieuwe muziek iets rustiger en minder energiek dan het ‘oudere’ materiaal. Maar daarbij moet ik eerlijk toegeven dat ik de nummers misschien vaker moet horen voordat ik helemaal om ben.

De kracht van deze twee broers is, naast het muzikale talent, de chemie die zij op het podium hebben. Ook de klik met het publiek die er vanaf de eerste minuut gewoon is. Maar laat ik heel eerlijk zijn.. deze twee heren geven je ook wel een beetje ut tsungele in de benen. Dat het publiek grotendeels uit (jonge) vrouwen bestaat zal vast geen toeval zijn. De avond eindigde dan ook precies zoals ik had verwacht; met een grote glimlach. Maar ook met een klein beetje frustratie…

Want nu moet mij echter nog één ding van het hart. Ongeacht of je fan bent of niet, of je de beste of de slechtste avond in je concertbezoekleven ervaart… bespreek je werkweek niet terwijl er mensen betaald hebben voor een kaartje en die wel willen genieten van de muziek! Ga lekker aan een bar hangen als muziek voor jou bijzaak is! En ga niet zitten te mopperen wanneer mensen (lees: ik) je vriendelijk vragen om te fluisteren of stil te zijn wanneer hinder ervaren wordt van dat gekwebbel. Of accepteer dat ik je de volgende keer vriendelijk een lul-niet-lolly in je giecheltje duw.

Pierce Brothers speelden op 2 oktober jl. in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen.