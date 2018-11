Night of the killer clowns!

Written on 30/10/2018 at 12:27 by Jens Rademakers

Filed under Muziek

Wie last heeft van coulrofobie zal afgelopen zaterdag 27 oktober de directe omgeving van Café Bluff waarschijnlijk effe gemeden hebben. Want daar vond een Juggalo Party plaats. De Juggalos, een Amerikaans fenomeen, zijn hier als subcultuur een relatief onbekend verschijnsel, waarvan ik altijd de indruk had dat ‘t nooit echt de overkant van de oceaan gehaald had…

Een misvatting. Want in ons eigen Bluff vindt al een paar jaar een heuse “gathering” plaats. De

Juggalos zijn ontstaan onder invloed van de band Insane Clown Posse. Hun muziek, een vorm van hiphop die vanwege de macabere en morbide teksten als horrorcore wordt gedefinieerd en de gezichtsverf, die zowel kenmerken heeft van een killer clown als van de corpse paint die sommigen wel kennen van de black metal scene, zijn in ieder geval de meest karakteristieke kenmerken.

In een setting die naar mijn beleving ‘t midden hield tussen een hiphop event, een halloween feestje en een familiebijeenkomst van de buitenechtelijke kinderen van John Wayne Gacy gingen de Juggalos los in Bluff. Op uit de speakers knallende teksten over dood en verderf, die

natuurlijk met een dikke knipoog gezien moeten worden. Want net zoals bij andere subculturen gaat ‘t uiteindelijk om de lol, om stoom afblazen, om je ergens thuis voelen.

De Afgrond wil jullie enkele bijzondere plaatjes van deze avond niet

onthouden. Met speciale dank aan (with special thanks to) Tomek Onysko.

Whoop! Whoop!

De Juggalo Party vond plaats op 27 oktober in Café Bluff, Heerlen