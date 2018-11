Opening vernieuwd Kerkrade centrum

Written on 10/11/2018 at 11:20 by Monica Dols

Zodra ik de naam zag staan wist ik dat ik erheen moest. Groupe F is een goede bekende van Cultura Nova. Al menigmaal hebben zij de opening verzorgd voor dit culturele festival in Heerlen. En nu zouden ze de opening verzorgen van Kerkrade centrum…

In Kerkrade hebben ze hard gewerkt. Jarenlang was het centrum van Kerkrade niet heel aantrekkelijk. De meeste mensen kwamen er alleen met Kloonetrekke of het WMC. Nu heeft men enorm zijn best gedaan om mensen van buitenaf te laten zien wat Kerkradenaren al lang wisten; Kerkrade is een gezellige stad!

De markt heeft een keur aan horeca die rondom het plein gelegen zijn. De bieb is ondergebracht in het theatergebouw en beiden hebben daarin een metamorfose ondergaan. Er zijn zitjes en door de hele hal vind je boeken. Ook is het mijnverleden te zien door middel van diverse mijnschachten die ook weer zit-hoekjes vormen in deze hal. De muziekschool is om de hoek en schuift zo lekker aan bij het hele cultuurgevoel.

En uiteraard moet zo’n enorme verandering van dit centrum gevierd worden. Dus werd er flink reclame gemaakt voor de internationale vuurwerkexperts die Groupe F zijn.

Ik bezoek deze avond eerst het highlining event op Carbon 6 (daarover later meer) en sjees vervolgens met zusje richting Kerkrade. We komen de auto nog net kwijt op de parkeerplaats van het Continium (Een geweldig museum waarin kijken en doen samenkomen. Een aanrader voor jong en oud!) en we lopen richting het centrum.

Daar aangekomen staan er diverse regelaars die ons sommeren om door te lopen want “het plein wordt zo afgesloten”, als dus een van de hen. We nemen plaats op het Martin Buberplein en we horen de stem van Fiedel van der Heijden die de show aankondigt, mensen vertelt dat zij dadelijk van het Buberplein moeten wisselen naar de Markt en vice versa. De wethouder geeft een welkom speech en dan begint het.

De voor Cultura Nova liefhebbers bekende lichtjesman van Groupe F verschijnt. Er komt vuur uit zijn hoofd. Hij wandelt onder muzikale begeleiding van een live gitarist over het dak. Vervolgens verschijnt er ook een lichtjesdame die diverse vuurwerk spugende plekken vanaf haar rug laat rond knetteren. Er dansen ritmisch vlammen mee die vanaf het dak omhoog schieten. Dan gebeurt er nog iets dat wij niet kunnen zien, namelijk om de hoek op het dak. Het enige dat wij ervan meekrijgen is een lichte gloed. En dat is het dan zo’n beetje.

Wij besluiten om alvast eens om te lopen naar de markt om daar te kijken. Maar eenmaal aangekomen zijn we net te laat en is het eerste deel op de markt ook afgelopen. Er staan nog een heleboel mensen een beetje besluiteloos rond te kijken. Wij bedenken dat we dan maar lekker even een drankje gaan doen. We duiken de eerste kroeg in die we vinden en daar komen we terecht in een drukke toestand. Het personeel rent van hot naar her en wij nemen plaats aan de bar. Een bar dame vertelt ons dat het een gekkenhuis is! Iedereen kwam tegelijk binnen eerder deze avond. En terwijl wij genieten van onze cappuccino en een glaasje 43 begint het gekkenhuis opnieuw. Steeds meer mensen drommen naar binnen en staan om ons heen om te kunnen bestellen aan de bar. Wij wachten vervolgens een rustig moment af om te kunnen betalen en verlaten de kroeg. En dat was dat. Van het tweede stuk dus niets meer meegekregen.

We hoorden veel mensen die het vonden tegenvallen. Mensen verwachten toch spektakel bij zo’n opening. Misschien was het deel op de markt spectaculairder maar die hebben wij dus gemist. Ik vraag me ook af of het werkt om mensen naar twee plekken te sturen als ze in zulke grote getalen (12.000) aanwezig zijn. Ook al waren er hekken neergezet, stonden er overal stewards/regelaars die de boel moesten begeleiden. Je kunt zo’n grote meute maar heel moeilijk sturen.

Jammer wel, het mistte de sfeer en de betovering die Groupe F normaler wijze zo goed kan neerzetten. Wel neem ik mij voor om toch eens vaker naar Kerkrade centrum te gaan. Die kroegen daar zijn volgens mij zo gek nog niet!

Vrijdagavond 2 november was de opening vernieuwd Kerkrade centrum met Groupe F