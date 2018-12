Geen Bauhaus maar wel feest…

’40 Jaar Bauhaus’ in de Nieuwe Nor werd afgelopen vrijdag, tot ontzetting van velen, helaas gecancelled omdat Peter Murphy te ziek bleek. Een stevige domper voor de fans, waarvan sommigen van heinde en verre kwamen. Onze Astrid was er zelfs voor vanuit Spanje komen aanvliegen, iemand anders helemaal uit Israel. Een domper ook voor de Nieuwe Nor. Maar uiteindelijk is ‘t natuurlijk het vervelendst voor Peter Murphy zelf. We wensen hem beterschap toe en hopen dat hij het toch nog een keertje komt overdoen.

Heerlen zou niet Heerlen zijn als een deze tegenslag niet in iets positiefs werd omgebogen. De Ersatz DJ’s, die de afterparty voor Murphy zouden verzorgen, weken uit naar café Bluff om daar te draaien. Al snel wisten zij de teleurstelling om te buigen in een uiterst gezellige en goed bezochte avond, waar op gegeven moment de voetjes flink van de dansvloer gingen. Bauhaus kwam uiteraard ook in ‘t repertoire voorbij, zodat ze er in ieder geval een klein beetje waren.

Zo werd ‘t toch nog heel gezellige avond. En Astrid was niet voor niks uit Spanje gekomen. Ze mag nu weer met de Sint in de zak terug. Hier onder een impressie van onze hoffotograaf René Bradwolff.

Niet gezien: 40 year of Bauhaus ft. Peter Murphy and David J in poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (30 november 2019)