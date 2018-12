Field Day in de Nieuwe Nor

Written on 20/12/2018 at 12:53 by Danielle Quadakkers

Elle Hollis (foto: René Bradwolff)

Via LinkedIn kwam ik een bericht tegen over de 17 jarige VWO scholier Martijn Belleflame die op 9 februari 2019 het Field Day festival in de Nieuwe Nor organiseert. Volgens de auteur van het bericht (de trotse moeder van Martijn) een uit de hand gelopen profielwerkstuk. Daar wilde ik graag meer van weten en ik plande een afspraak met Martijn. Hieronder in verhaalvorm het verslag van dit gesprek.

Martijn zit op het Bernardinuscollege in Heerlen en volgt daar als profielkeuze Economie en Maatschappij met Management en Organisatie. Vanuit die profielkeuze en het daaruit volgend profielwerkstuk is Martijn viavia bij de Nieuwe Nor terechtgekomen en organiseert hij nu dus het Field Day festival.

Voor het profielwerkstuk moeten scholieren overigens een onderzoek doen of iets organiseren en Martijn vond het onderzoek doen niet zo leuk (al is dat wel altijd onderdeel van zo’n werkstuk). Hij is praktisch ingesteld dus hij heeft zijn onderzoek gedaan naar festivals in de omgeving omdat die vaak te duur zijn voor scholieren. Na dat onderzoek en overleg met mensen, bijvoorbeeld met mensen van ParkCity Live en De Nieuwe Nor kwam hij tot de conclusie dat voor deze doelgroep zeker nog een markt is en besloot hij dat tot onderwerp van zijn werkstuk te maken.

Zo’n profielwerkstuk bestaat uit drie fases. Fase 1, de onderzoeksfase, heeft Martijn inmiddels afgerond. Hij zit nu in fase 2, de planningsfase. Fase 3 is een soort van reflectiefase, wat heb je geleerd? Het wordt een krappe deadline voor Martijn zijn reflectie moet drie dagen na het festival ingeleverd worden.

Bij een profielwerkstuk horen uiteraard ook leerdoelen en bij fase 1 heeft Martijn die zelf moeten opstellen. Wat wist hij nog niet, waar wilde hij zich in verdiepen? Sommige leerdoelen beheerst hij nu al, aan sommige leerdoelen moet hij nog werken. Hij mag ook leerdoelen vervangen want sommige passen niet meer bij hetgeen hij nu allemaal doet in het kader van het organiseren. Naderhand kan hij dan terugkijken en kan hij ook aangeven, dit heb ik niet gedaan om die en die reden maar ik heb wel dit gedaan omdat dit relevanter was voor zijn project.

Na het gesprek met Johan de Niet (directeur van de Nieuwe Nor) begon pas echt het idee te leven om daadwerkelijk het festival niet alleen op papier te beschrijven maar het ook uit te voeren. Nieuwe Nor had namelijk ook interesse in zijn project want de doelgroep die Martijn nu voor ogen heeft (16-21 jarigen) zijn voor hen moeilijk te vatten. Dit is een leeftijdsgroep die tussen de kinderfeestjes en de festivals in zit. Die uitvoering is overigens niet iets dat persé gedaan moet worden bij een profielwerkstuk, dit is echt een extra stuk dat Martijn toegevoegd heeft. Wat ook bij zijn profielwerkstuk hoort, is het maken van een begroting. Voor Martijn natuurlijk een super goede oefening want zijn kennis van het maken van zo’n begroting (balans, winst- en verliesrekening) moet niet alleen op papier kloppen maar ook in het echt, met recht het toepassen van kennis in de praktijk dus.

Martijn doet 95% zelf maar heeft ook wel wat andere personen bij de organisatie betrokken. Bijvoorbeeld voor de vormgeving van posters en de website. Het artiesten werven heeft hij zelf ook gedaan en was ook nog wel een ding want hij kreeg heel veel nee’s op zijn brutale acties om zomaar het management van diverse artiesten te bellen. Maar gelukkig kreeg hij ook heel veel ‘ja’s’ waarbij artiesten veelal gesponsord zijn dus daar heeft hij geen kosten aan, behalve bijvoorbeeld wat reiskosten. Maar eigenlijk komen ze dus voor niks. Ook bijzonder, een aantal artiesten waaronder Demi-Sec, SQRTL SQUAD en Onkruid, maar ook Milan Schils en DJ Rowen, komen uit de regio rondom Heerlen dus er is volop aandacht voor lokale muziek.

Hij heeft, naast het benaderen van artiesten ook flink moeten lobbyen bij lokale bedrijven, of ze bereid waren om dit festival te sponseren. Dat liep in eerste instantie ook niet zo rap maar dankzij flink netwerken is ook dat allemaal gelukt want tot dusver slaat de balans nog de goede kant op. Het festival wordt georganiseerd zonder winstoogmerk en de eventuele winst, als die er is, gaat naar een goed doel, namelijk Stichting Leergeld Parkstad.

Demi-Sec

Maar het proces ernaar toe verliep niet helemaal vlekkeloos, een headliner die ineens aangaf niet meer te komen en de vraag of het financieel wel allemaal zou lukken, zorgden voor extra stress bij Martijn maar hij is trots op wat hij nu allemaal bereikt heeft. Hoe toegewijd Martijn is, blijkt ook wel uit het aantal uren dat hij per week aan het organiseren van het festival kwijt is, namelijk circa 15-20 uur per week. Hij zit nu dan ook al ver boven het aantal uren dat normaal staat voor zo’n profielwerkstuk. Martijn heeft er nu al het dubbele ingestoken (160 uur) terwijl hij nog niet eens klaar is.

Wat heeft Martijn nog nodig om zijn festival nog tot een groter succes te maken? Hij zoekt nog bedrijven, sponsoren etc die hem willen helpen met: zaalaankleding, polsbandjes en shirtjes (met FDF logo) voor zijn vrijwilligers, banners voor in de zaal, posters met de line-up erop, promotiemateriaal met logo etc. Kun je iets voor Martijn betekenen, neem dan contact op via Info@fielddayfest.nl

Praktische informatie: de ticketverkoop voor Field Day Festival is inmiddels gestart en verloopt via poppodium Nieuwe Nor. Interesse om er bij te zijn, ook als je niet tot de doelgroep behoort, check de link. Een kaartje kost € 7,50 plus € 1,00 servicekosten. De foto van Elle Hollis is gemaakt door René Bradwolff.