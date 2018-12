Good Night Vibes in Heerlen

Written on 24/12/2018 at 14:58 by Lidia Carreno

Bewoners die antikraak wonen in de oude Vrije School van Bekkerveld organiseerden samen met een aantal creatievelingen een prachtig concept. Ieder lokaal, tot aan de gymzaal toe, was voorzien van kunst, muziek- en vermaak.

Bij binnenkomst stapte je direct een andere wereld binnen. De gang was mooi verlicht met kleuren en er stonden een koelkast, tafel en heel veel kratten fris en bier. Voor 5 euro mocht je de hele avond meedrinken. Eenmaal je drankje gepakt moest je een keuze maken. Waar ga je het eerst naartoe?

Ik besloot te beginnen bij de eerste deur vanaf de ingang. Dit was een groot lokaal ingericht als woonkamer met een podium. Ontzettend gezellig en knus, met lampjes, kleedjes, banken, kussens, schilderijen en een schommelstoel. Hier kon je gezellig met je vrienden hangen, kletsen en genieten van akoestische optredens of dichtkunsten, al dan niet gecombineerd met muziek. Iedereen die on stage wilde performen was welkom op het podium. De hele avond hing hier een ontzettend warme en relaxte sfeer.

In de lokalen verderop in de gang was een expo. Hier was kunst van verschillende artiesten uit Heerlen tentoongesteld. Maar er was meer. In sommige ruimtes kreeg je live kunst te zien. Eén act die ik zag was best weird. Een soort karaoke-achtige situatie met een zanger tussen kunstobjecten. Dit was erg vet.

In een ander lokaal kon je tussen de kunstwerken tafeltennissen met je vrienden. Er was ook live muurkunst waaraan je zelf kon meedoen. Zo stond ik even in een donkere ruimte waar flink tekeer werd gegaan met verf. Tegen de muur spattend met muziek op de achtergrond.

Waar is de wc vroeg ik aan een bezoekster? Ik moest aan het eind van de gang de kaarsjes volgen. De wc oplopend kreeg ik het weer warm. Oh man het was zo knus gestyled hier.

In de gymzaal was er het hardere werk qua bands. Deze ruimte voelde aan als een concert in één van onze poppodia in Heerlen. Met aan de andere kant van de zaal acrobatiek, projectiekunst en een stand van ‘Beb de Breier’. Een kunstenares uit Heerlen.

Het feest ging nog door tot in de late uurtjes. Het mooie aan dit festival was dat het niets commercieels had. Het ging niet om geld verdienen. Dit was vóór de mensen, dóór de mensen. Mooie en warme mensen. Gezelligheid, fijne kunst, heerlijke muziek in een knusse en artistieke omgeving. Een positief stukje Heerlen. Hartstikke top en goed georganiseerd!

The Good Night Vibe- Live Expo Jam vond plaats op 15 december 2018 in de voormalige HTS te Heerlen. Meer informatie over het festival en de aanwezige bands en kunstenaars lees je hier op Facebook. Foto’s: Marc Bogman, Rafaël Dulfer en Betty Braam.