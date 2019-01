Heavy christmas met Emile Roemer

Written on 27/12/2018 at 12:45 by Marco Smeets

Death Alley

‘An unforeseen future nestled somewhere in time. Unsuspecting victims no warnings, no signs. Judgment day the second coming arrives. Before you see the light you must die.’ Het is niet de kersttoespraak die je van de burgemeester van een provinciestad zou verwachten. Toch was het de Heerlense burgervader Emile Roemer die de dag voor de heilige avond in een uitverkochte Nieuwe Nor het woord van Slayer predikte. Foto’s: René Bradwolff

De gewezen SP-fractievoorzitter, lijsttrekker en vooraanstaand Tweede Kamer-lid stak zijn voorliefde voor de stevige muzieksoorten nooit onder stoelen of banken en dat resulteerde afgelopen zondag in een memorabel avondje hardrock en heavy metal tijdens Rumoer met Roemer.

Emile Roemer

Nadat Roemer zich bij een eerder bezoek aan de Heerlense poptempel liet ontvallen dat daar, naar zijn mening weinig metal op het affiche stond, daagde diens programmeur hem uit. Hij zou proberen de favoriete band van de burgemeester te strikken maar dan moest die laatste wel plaatjes draaien. En zo geschiedde. Roemer’s nummer één, het Duitse Kreator, bleek te hoog gegrepen maar zijn nummer twee bleek wel beschikbaar: Death Alley uit Amsterdam. Op het nippertje, want de band neemt op 3 januari in Paradiso afscheid van het publiek. En dat is jammer, want getuige de tomeloze energie waarmee het viertal haar ‘wicked psychedelic, punked-out proto-metal’ in Heerlen de zaal in beukte lijkt het heilige vuur nog volop brandende.

Dat de bomvolle zaal adequaat was opgewarmd door het Blue Cheer-achtige powertrio RRRags en de lokale helden van Mt. Atlas zal zeker een rol hebben gespeeld. Het was namelijk van meet af aan feest in de Nieuwe Nor, waar de in een ‘big four’ t-shirt gestoken burgemeester de hoogmis van de scheurende gitaar bekwaam celebreerde.

Mt. Atlas

Eens temeer werd bewezen dat hardrock en metal nog altijd fier overeind staan in de oude mijnstreek en dat een podium voor deze genres sinds het sluiten van het Kerkraadse The Rock Tempel nog altijd node wordt gemist. Programmeurs, doe er je voordeel mee en weet dat de burgemeester persoonlijk je affiche checkt.

Gezien: Rumoer met Roemer, met Emile Roemer, Death Alley, RRRags en Mt. Atlas in poppodium Nieuwe Nor, Heerlen op 23 december j.l.)

RRRags