Written on 04/01/2019 at 12:16 by Loeki Kemmerling

Nadat ik twee films van Soof gezien heb, die ik soms hilarisch en soms ontroerend vond, stond het voor mij vast: “Ik moest Soof de musical zien!”

Soof werd opgevoerd in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Nadat ik de kerstdagen in het zuiden heb gevierd, ga ik weer richting zuiden om de musical te aanschouwen. Mijn verwachtingen zijn hooggespannen en wanneer ik gelijk bij binnenkomst het ‘kook- en bakboek voor de jonge huisvrouw’ krijg uitgereikt, worden mijn verwachtingen nog hoger. Zodra ik de zaal binnenloop, zie ik gelijk het decor van Soof in de vorm van een prachtige, maar vooral praktische keuken.

Op het podium zijn links en rechts van de keuken ook stoelen geplaatst. De duurste stoelen in de zaal, maar of dit ook de beste plekken zijn weet ik nog niet. Zij hebben constant zicht vanaf de zijkant en de musical wordt toch frontaal naar het grote publiek gespeeld. Ik ben wel erg blij met mijn plek op rij twaalf!

De musical wordt in een vlot tempo opgevoerd en soms is de chaos, naar mijn mening, te groot en niet meer functioneel waardoor je de rode draad van het verhaal kwijt raakt. Voor mij is het ook niet nodig dat de keuken op gezette tijden ronddraait.

Soof, gespeeld door Maike Boerdom, zingt vooral hard maar niet altijd even zuiver. Haar enthousiasme daarentegen spat er wel van alle kanten af! Dat mag trouwens gezegd worden van alle spelers die deze avond op het toneel komen. Een groot compliment is op zijn plaats voor Sascha. In de rolverdeling lees ik dat deze rol vertolkt wordt door de 18-jarige Julia Nauta. Zij laat wel zien wat ze in haar mars heeft! Haar solozang en gitaarspel zijn voor mij een van de hoogtepunten van de musical.

Hoewel er geadverteerd werd met koken op het podium, komt dat in de praktijk maar weinig naar voren. Nu ben ik weliswaar naar een theatervoorstelling gegaan en niet naar een restaurant, maar omdat in de aankondigingen hier zo de nadruk op werd gelegd is dat onderdeel teleurstellend naar voren gekomen. De mensen die op het podium zitten krijgen tijdens voorstelling (aan het begin, midden scene 1, pauze, midden scene 2 en aan het eind) een hapje op het podium aangeboden. De overige ‘gasten’ mogen tijdens deze pauze en na afloop een hapje nemen uit de gereedstaande containers. Zoals het Nederlanders betaamt, springen ze op alles wat gratis is alsof ze jaren niet hebben gegeten. De chaos die op het podium werd gebracht, komt in de pauze bij het grote publiek tot uiting.

Wanneer ik de films niet zou hebben gezien, zou ik de musical met moeite het verhaal hebben kunnen volgen, ondanks het enthousiasme van de spelers. De hilariteit en ontroering bleef een beetje achter. Of ik spijt heb? Nee zeker niet, het heeft niet aan mijn verwachtingen voldaan maar een avondje theater is altijd een leuk avondje uit en dat geldt ook voor Soof!

Gezien: Soof de Musical in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen op 30 december 2018.