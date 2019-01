Feest der herkenning op Brunssumse tribute avond

Written on 10/01/2019 at 12:12 by Jens Rademakers

Brunssum is in onze reis rond de poppodia in Parkstad niet zo snel een uitvalsbasis. Dat heeft alles te maken met een gebrek aan tijd en menskracht, want er is wel degelijk genoeg te doen. Monsters Of Rock bijvoorbeeld.

Voor liefhebbers van metal en de hardere rockgenres zal de stad zowiezo altijd wat nostalgische gevoelens naar boven roepen. Ooit was ‘t de thuishaven van de legendarische Sheltur (daarna Unitas) en wat jaartjes later Café Smiley’s. Dat stukje rockgeschiedenis suddert hier voort. Vooral rond ‘t Schutterspark concentreren zich flink wat events, zoals Rock op ‘t Gras en ‘t Schutterspark Tribute Festival, waarbij op laatstgenoemd festival metalbands een vrij prominente rol spelen. Zo werden er al onder anderen tributebands van Iron Maiden, Judas Priest, Five Finger Death Punch, Deep Purple en Rammstein gepresenteerd. En dan heb ik ‘t illustere café Woetsjtok nog niet eens benoemd, waar ook regelmatig (tribute)bandjes op ‘t podium staan.



Present Danger

Het woord ‘tribute’ is nu al een paar keer gevallen en ‘t is duidelijk dat daar in ‘t Brunssumse nogal een zwaartepunt op ligt. Nu roepen tributebands wel eens wat gemengde reacties op. Sommigen vinden de keuze voor dit soort bands te veilig en weinig innovatief. Ik vind die kritiek vaak een beetje te makkelijk. Alhoewel ikzelf zeker van authenticiteit hou wil ik in de eerste plaats niet in de beurs van organisatoren kijken. Al zeker niet met de wetenschap hoe lastig ‘t kan zijn iets op poten te zetten als je ‘t op eigen kracht doet. ‘Whatever works’ dus. Daarbij zijn tributebands vaak de meest toegewijde fans van de bands die ze (hopen te?) imiteren.

Voor ‘t publiek is ‘t vaak een mooie kans om toch een soort live ervaring te hebben bij hun favoriete muziek. Ik citeer Theo Samson, de DJ van vanavond: ‘Het is een feest der herkenning’. Niet iedereen kan en wil vandaag de dag nog de absurde prijzen neerleggen die je voor, schiet maar raak, Metallica of Rammstein moet ophoesten. En terecht. Veel oude bekenden die ik vanavond heb gezien lopen normaal gesproken overigens ook de concertjes van ‘onbekendere’ bands plat. Dat zit mekaar niet eens in de weg. En zo lang er niet gestaafd kan worden of de rest van ‘t publiek dan wel naar andere bands zou gaan kijken (los van ‘t feit, dat ‘t zowiezo niet aan anderen is om mensen te vertellen wat ze leuk te vinden hebben) is de tributeband voor veel mensen een uitermate leuk alternatief dat ze van harte gegund is.

Slayensemble

Voor mijzelf is ‘t in ieder geval een primeur om een tribute festival te recenseren en dat plaatst me meteen voor de banale, maar wel logische vraag: hoe beoordeel je een tributeband? Op technische vaardigheden, dat is duidelijk. Maar voor de rest? Op ‘t feit, dat ze met hun skills er toch een aparte draai aan kunnen geven? Of dat ze een perfecte kloon van hun idolen lijken? Ik laat ‘t maar op me af komen. Op naar de Pompgebouwen (what’s in a name?) in Schuttersveld te Brunssum voor Monsters Of Rock.

De Pompgebouwen blijken een plaats waar de meest uiteenlopende evenementen plaatsvinden. Vanavond metal. Maar van bedrijfsfeestjes tot soul nights tot house parties, alles is mogelijk. Een prachtige accomodatie overigens. De voorste zaal heeft een sfeervolle saloon-inrichting en de concertzaal er achter is ideaal, met nog een bar en aan de zijkant een verhoging waar mensen kunnen zitten. En waar kun je trouwens nog zo makkelijk en masse gratis parkeren? Uitermate geschikt dus in de toekomst voor dit soort feestjes. Zeker als er, zoals ik me door iemand laat vertellen, voor grotere evenementen nog een derde zaal achter blijkt te liggen.

Het is goed vol en ik zie, niet geheel verrassend, flink wat oude bekende gezichten. De Slayer tributeband Slayensemble uit Duitsland neemt al vroeg de aftrap en los van ‘t feit, dat de zanger optisch inderdaad nogal wat gelijkenis vertoont met Tom Araya blijkt wijlen Jeff Hanneman ook weer springlevend, zei ‘t in ietwat afgeslanktere versie. De band zet een leuke set neer die dwars door ‘t repertoire van Slayer heen rolt. Tegen ‘t eind van hun set krijgt ‘Tom’ ‘t vocaal toch wat moeilijk en wordt ‘t een beetje rommelig, maar dat mag de pret niet drukken. De toon is letterlijk en figuurlijk gezet.



Present Danger

Hierna volgt de Metallica tributeband Present Danger. Deze vrolijke Brabanders stonden al op ‘t Schutterpark Tribute Festival buiten en zijn daarom bij een deel van ‘t publiek bekend. Alhoewel de jonge gasten optisch niet zo veel gelijkenis met het echte Metallica vertonen blijkt ‘t technisch gezien een uitstekende band die een foutloze set weet neer te zetten (‘OF NIE DAN?!’), waarin alle Metallica-klassiekers aan bod komen. Het publiek begint nu ook behoorlijk goed los te komen.

De laatste band op ‘t programma zijn de Guitar Rebels uit Denemarken en die zullen me zoals al verwacht heel effe in een spagaat brengen tussen objectiviteit en journalistieke integriteit. Ik ben bepaald geen fan van Volbeat. Maar ik begrijp heel goed, dat de band op dit moment immens populair is en dat deze Volbeat tributeband hier niet voor mij staat. Gelukkig maar. Objectief gezien beheerst de band haar kunstje in ieder geval uitstekend en heeft ze een goeie zanger. Dat leid ik ook af uit de enthousiaste reacties van fans om me heen. We pikken plichtsmatig een nummertje of drie mee en dan heb ik met Math ‘Didi’ als gezelschap een stok achter de deur om afscheid te nemen, want morgen moet de toko weer vroeg open.

Guitar Rebels

De organisatie van de Schutterspark tribute events, waarachter 2609 Events zit, zet een uitstekend stukje werk neer en dat smaakt naar meer. Er is in ieder geval een prachtige locatie en een grote, enthousiaste doelgroep. Op die manier zou Brunssum zo maar de magie terug kunnen winnen als epicentrum van de metal die ‘t drie decennia geleden had.

Theo Samson neemt in ieder geval al een voorschot op de zaak met een Rock & Metal Party in ‘t Pompgebouw op zaterdag 26 januari. We blijven de verrichtingen in Schuttersveld met interesse volgen. Rock on!

Gezien: Monsters of Rock in de Pompgebouwen te Brunssum met Slayensemble, Present Danger en Guitar Rebels op 4 januari jl.