Happy Hardrock in de Oefenbunker

Written on 18/01/2019 at 16:34 by Barry Hodiamont

Bij binnenkomst hoor ik de laatste minuutjes van het optreden van Nighthawker. Helaas zijn deze tonen te weinig om een fatsoenlijke recensie aan het optreden te wijden.

Na een korte break betreden de drie Duitse heren van Balls Gone Wild het podium. De drummer springt meteen in het oog. Met ontblote (en imposante) bast neemt hij plaats achter het, ogenschijnlijk te kleine, drumstel. De heren hebben er duidelijk zin in. Elk nummer wordt in een soort ‘Allo Allo’ Engels aangekondigd en dan gaat de rem eraf. Imposante rockposes on stage en een lekker tempo in de songs. De setlist wisselt tussen hardrock- en punknummers (another ballad!) á la Motorhead (light) en AC/DC. Vergelijken is gevaarlijk, maar in dit geval wel treffend. Prima optreden!

Hoofdact van de avond is de Eindhovense band: The Dirty Denims. Zij maakt happy hardrock en dat is ook te horen en te zien. Op het ritme van de drumster gaat de rest van de band los op het podium. Het speelplezier druipt er van af. Lekker eigenwijs, aangestuurd door een fanatieke frontvrouw, die ook nog af en toe een vrolijk orgeltje erbij haalt.

Kortom: een fijn avondje met vrolijke happy hardrock.

Gezien: The Dirty Denims, Balls Gone Wild en Nighthawker in Oefenbunker, Landgraaf (12 januari 2019)