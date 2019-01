A Minor Problem rammelt aan de poort

Written on 22/01/2019 at 11:03 by Jens Rademakers

Wie afgelopen zaterdag naar de Oefenbunker ging zal meteen bij binnenkomst door hebben gehad, dat dit een bijzondere avond ging worden. Een bomvolle, geheel uitverkochte Oefenbunker zien we niet iedere week. Dit vanwege de CD-release van ‘t debuutalbum van de Heerlense band A Minor Problem, simpelweg onder de titel ‘A Minor Problem’. Waarom ook moeilijk doen als ‘t makkelijk kan? Foto’s: René Bradwolff

A Minor Problem bestaat al een tijdje, bracht ook al eerder wat uit op EP en 7”, maar de band kende door omstandigheden actievere en wat rustigere periodes. In 2016 en 2017 stonden ze op flink wat podia, zoals zelfs Park City Live. Na een korte rustperiode vanwege een bezettingsprobleempje knalt de band er ‘t laatste jaar echt flink in. Ze stond zowel op veel regionale podia als ver daarbuiten, deed heel wat festivals aan zoals Sjilvend Rock, Bunkerpop, De Nacht van Pinkpop en speelde in de Nieuwe Nor een tribute set ter ere van haar idolen Green Day. Het is maar een greep uit ‘t imposante rijtje van deze hyperactieve, bezige bijtjes.

Bij mijn binnenkomst is DJ Duncan Vrösch de avond al in aan ‘t leiden met allerlei plaatjes dwars door de alternatieve muziekscene heen en weet even een aardig “Femina sfeertje” te creëren. Tot vermaak overigens van meerdere mensen om me heen, want ‘t gemeleerde publiek bestaat uit een opvallend hoog 40-en 50 plus-gedeelte. Ik heb de indruk dat flink wat familieleden van de band zijn komen opdagen voor deze bijzondere avond.

Als voorprogramma is de eerste band die vanavond ‘t podium betreedt ‘t Duitse Forger. De band speelt melodieuze poppunk a la Blink 182, Green Day, Sum 41 afijn noem maar op en alhoewel niks nieuws onder de zon weten de jonge gastjes met een minimale bandbezetting van drie man een goeie, strakke set neer te zetten. Een leuke opener. Op ‘t eind weten ze de zaal nog mee te krijgen in een ‘Ein Prosit für die Gemütlichkeit!’. Aber bitte, na also also, dat kennen wij hier ook, hoor!

Dan is ‘t de beurt aan waar iedereen voor hier is, A Minor Problem. De band werd ergens berschreven als alternatieve rock/poppunk, ‘muzikaal tussen Weezer en Green Day’, maar die vergelijking doet hun geen recht: deze band is zoveel meer dan dat. A Minor Problem maakt een vrolijke cross-over van poppunk, post-punk, indie, een flinke scheut folk en incidenteel zelfs een razendsnel hardcore nummertje. Een veelzijdige band en ik begin te begrijpen waarom ze een breed publiek aanspreken: Hier staat de ideale festivalband.

De band heeft sinds ik ze de laatste keer zag en onder de huidige bezetting grote sprongen gemaakt, bruist van de podiumenergie en de charismatische zanger Dean Vrösch is constant in interactie met ‘t publiek. De sfeer in de Oefenbunker is geweldig en band en publiek maken er samen één groot feest van. Extra pluspunt van de recensent als ze tijdens de toegiften zelfs van dat afschuwelijke, kapot gedraaide 4 Non Blondes nummer een uiterst grappige punkversie er uit weten te gooien. Ik had nooit gedacht dat nummer ooit in mijn leven nog te kunnen waarderen.

De afterparty met DJ Duncan moest ik helaas aan me voorbij laten gaan, maar ik ga ervan uit dat ‘t nog lang gezellig is gebleven in de Oefenbunker.

Met de huidige weg die is ingeslagen en ‘t nieuwe album achter de hand rammelt A Minor Problem duidelijk aan de poort en lijkt ze klaar voor de grote podia. Ik weet dat je met dat soort uitspraken voorzichtig moet zijn, want de weg naar boven is van zoveel complexe factoren afhankelijk. De bandleden zijn jong en wie weet wat er nog allemaal op hun pad komt? Maar met deze combinatie van werklust en kwaliteit kan echt heel veel. Heerlen heeft met A Minor Problem in ieder geval een podiumband om trots op te zijn. Kopen dus die CD, beste mensen. Ook buiten Heerlen natuurlijk.

Gezien: CD presentatie A Minor Problem met Forger en Duncan Vrösch in Oefenbunker Landgraaf op 19 januari.