De ruimtereis van Dayz of the Soyuz

We zien een oude lanceerbasis in de Soviët Unie, een Soyuzraket en een lift-off. Wat volgt is een adembenemende reis door de ruimte. En dat allemaal gewoon vanaf onze plek voor het podium van de Oefenbunker. De trip door het heelal vindt plaats op een groot projectiescherm, waarbij het aan weerskanten in het duister opgestelde Brabants/Limburgse kwartet Dayz of the Soyuz (ex Barosz en Fabrik Royale) al improviserend een doeltreffende soundtrack verzorgt. Uiteraard denken we dan geregeld aan Pink Floyd op de drempel van de sixties naar de seventies, zonder dat het enig moment als een kopie klinkt. Ook zijn illustere Kraut- en spacerock acts als, bijvoorbeeld, Tangerine Dream en vooral Ozric Tentacles nooit ver weg. Maar ook hier weet Dayz of the Soyuz een eigen sfeer te scheppen. Terwijl de zaal zich vult met wierook bouwt de set zich geraffineerd op. Het blijft spannend tot aan de intense en dreunende climax volgens Amenra protocollen. Pas als na afloop de zaallichten aangaan belanden we weer met onze voeten op de Landgraafse aarde maar in het hoofd zweeft het nog even voort. ‘Days of the Soyuz is de ultieme show voor space rockers, prog & synth liefhebbers en ruimtevaart aficionado’s’, schrijft de band in haar biografie. Daar is geen woord van gelogen. Must see voor de liefhebbers!

Gezien: Days of the Soyuz in Oefenbunker, Landgraaf op 18 januari 2019. Foto’s: Sascha Teschner.