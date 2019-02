Effe voorproeven… Listening party Born From Pain’s ‘True Love’

Written on 08/02/2019 at 13:39 by Jens Rademakers

Effe voorproeven zal normaal gesproken niet de gangbare manier van doen zijn bij Coasters op de Bongerd, de alternatieve zaak die onder andere bekend staat om zijn exclusieve kleding, verzorgingsproducten en lekkere koffie. Afgelopen donderdag (7 februari) was dat effe anders. Wie zin had kon namelijk alvast komen ‘voorluisteren’ naar de nieuwe schijf van Born From Pain, getiteld ‘True Love’. Waarbij een tip van de sluier natuurlijk al was opgelicht met de kersverse clip over Heerlen, ‘Antitown’.

Deze avond werd ook nog wat anders gepresenteerd, een heuse split 7” van dit nummer met ‘t nummer ‘Heerlen’ van niemand minder dan de legendarische Nato Partners. Verleden en heden van de Mijnstreek Oost hardcore punk nu samen op vinyl vereeuwigd. De Post-Industrials keken stiekem mee en zagen dat ‘t goed was.

Het was in ieder geval flink druk bij Coasters en een hoop oude bekenden gaven acte de présence. Nou ja, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik door de drukte weer niet zo heel veel gehoord heb en de mensen om me heen waarschijnlijk ook niet. Maar volgens mijn hoofdredacteur en mijn eigen persoontje ging het daar ook niet helemaal om. Voorpret was er in ieder geval al genoeg.

Deze pré-party zou ‘s avonds nog vervolg krijgen in Café Bluff. Helaas kon ik daar niet meer naartoe omdat ik van mijn hoofdredacteur (de ordinaire slavendrijver) linea recta naar huis moest om dit artikeltje nog in mekaar te flansen. Geintje natuurlijk: ander werk aan de winkel.

Volgende week zal Born From Pain hun nieuwe plaat live presenteren. En dat kan natuurlijk nergens anders gebeuren dan in Café Bluff, waarbij ook nog Corrupt Royal Family, Dead District, Crooked Morality en Hometown Crew aanschuiven. Marcel doet er alvast verstandig aan om een goede dakdekker te informeren want het dak zal er zeker af gaan in de ‘Antitown’.

Jens bezocht de ‘Born From Pain listening party’ op donderdag 7 februari in Coasters. De ‘True Love releaseshow’ vindt plaats op zaterdag 16 februari in café Bluff. Zie het Facebook event voor meer informatie.

Foto’s: René Bradwolff