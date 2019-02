8 februari The Fortunate Sons (CCR tribute) – Nieuwe Nor, Heerlen Owe You Nothing, Revolve e.a. – Bluff, Heerlen 9 februari Knucklehead Death Punch (Five Finger Death Punch tribute), 16 Dollars (Volbeat tribute) – Oefenbunker, Landgraaf Sheewawah – Parkstad Limburg Theater, Heerlen Anneke van Giersbergen – Limburgzaal, Heerlen Open Podium – Café de Haas, Voerendaal... […]

Like us