Yodok III blazzt jazz en meer in Landgraaf

Written on 25/02/2019 at 16:23 by Marco Smeets

Dat je nietsvermoedend een avondje Oefenbunker pikt. Als steun aan JazzBlazzt, een sympathiek initiatief dat provinciebreed geïmproviseerde muziek promoot en een podium biedt. En dat je dan wordt overreden door een muzikale tank. Een tank die zestig minuten daarvoor nog een zweefvliegtuigje was dat over het nietsvermoedende publiek dwarrelde. Enfin. Yodok III was in Landgraaf en dat hebben we geweten. Foto’s: René Bradwolff

Het was de naam Tomas Järmyr die me naar de zaal lokte. De Noorse drummer van (onder vele anderen) de psychedelische rockband Motorpsycho en één van de beste trommelaars van Europa. Samen met de Belgische gitarist en kunstenaar Dirk Serries en de Noorse tubaspeler Kristoffer Lo, vormt hij momenteel Yodok III. Tuba? Yes. En trompet.

Waar het trio voor staat wordt in de Bunker al snel duidelijk: avantgarde, postrock en jazz. Als het dan toch in een hokje moet. Deels geïmproviseerd en gevangen in één lange track van een uur. Die begint rustig en beheerst in de ambient-modus maar groeit allengs uit tot een zwaar beukend monster met aan het slot een ongekende climax. Doom, jazz en noise verstrengelen zich gaandeweg op ingenieuze doch doeltreffende wijze, terwijl Lo zijn blaasinstrumenten via een doolhof aan effectapparatuur door zijn immense versterkers jaagt. Onderwijl voert Serries de spanning gaandeweg subtiel op, door laagje voor laagje meer vernuft en power toe te voegen. Toch is het Järmyr die de show steelt met een onnavolgbare drumpartij, waarin hij op adembenemende wijze blijk geeft thuis te zijn in de wereld van zowel free jazz en ambient aan de ene als ook metal en grindcore aan de andere kant van het spectrum.

Waar niet iedere bezoeker in de aardig volgelopen Bunker zich aanvankelijk raad weet met de vreemde klanken op het podium, blijkt in het laatste kwartier zelfs de grootste twijfelaar niet opgewassen tegen de explosieve cocktail van creativiteit, energie, speltechniek én brute kracht. Hoewel niet iedereen na afloop lijkt te begrijpen waar hij of zij nu daadwerkelijk getuige van is geweest. Eén ding staat echter voort iedereen vast: veel intenser dat Yodok III gaat het dit jaar waarschijnlijk niet meer worden.

Gezien: JazzBlazzt presenteert Yodok III in Oefenbunker Landgraaf op 22 februari 2019.