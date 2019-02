Indian Askin ‘knows how to party’ maar doet dat met mate in de Oefenbunker

Written on 26/02/2019 at 20:51 by Danielle Quadakkers

Dat je op een zaterdagmiddag in een welbekende koffiezaak tegen je vriend zegt ‘Ik heb zin om vanavond ergens naar toe te gaan, zou er nog wat te doen zijn in de Parkstad?’ En dat je Facebook opent en ziet dat er een veelbelovende Nederlandse band genaamd Indian Askin in Landgraaf speelt (die hier al eerder een verpletterende indruk maakte). Met andere woorden, in deze regio is altijd wat te doen. Foto’s: Marc Bogman

Dus verruilde ik de bank die avond heel onverwachts voor een ritje richting De Oefenbunker waar ik tot mijn grote verrassing zag dat er nog maar 25 kaartjes aan de kassa verkrijgbaar waren. Goed bezig, daar in Landgraaf! Het was dan ook alweer aardig warm in de bijna volle zaal, zoals het lenteweer die dag of zoiets dan toch. Maar ik gaf het hier al eens eerder aan, de klimaatcontrole in de Oefenbunker is nog wel voor verbetering vatbaar.

Gitaarbandje Millenials mocht openen en deed dat best aardig. Het eerste poppy achtige liedje klonk lekker zonnig, zoals het weer van die dag en de set was verder gevuld met dromerige liedjes in hetzelfde genre. Dat was in het begin lekker maar het kabbelde op een gegeven moment wel heel erg voort, als een soort van lentebries die voor mij helaas niet het niveau een storm haalde. Maar mensen, ga deze band zeker beluisteren als er in de zomer weer zwoele zomeravonden op het programma staan.

Voordat Indian Askin het podium betrad had ik het met Afgrond fotograaf Marc trouwens nog even over het aanwezige publiek. Daar was namelijk iets opvallends mee aan de hand voor zover ik dat van voren in de zaal kon zien. Het publiek was voornamelijk gevuld met 40 plussers en 20 minners. Ik hoor trouwens bij de eerste groep mocht je je dat nog afvragen (en de fotograaf ook) :-)

Indian Askin, mét vrouwelijke bassist (en zangeres) in de gelederen (altijd leuk, een vrouwelijke touch!) betrad iets na 21.45 u. het podium en het werd al meteen duidelijk dat zanger Chino Ayala een vlotte babbel heeft. Helaas ging het gitaar- en basgitaar stemmen tussen de nummers door wat minder vlot en dat haalde voor mij, al vanaf het begin, behoorlijk de vaart uit het optreden. Het duurde dan ook even voordat ik er een beetje in kwam en het concert was al zo ongeveer over de helft toen ik pas in de mee-tap modus kwam. Echt heel jammer want de band heeft een paar hele leuke dansbare nummers op het repertoire staan en is op zijn best bij songs met een psychedelisch randje. Heerlijk, dat orgeltje, dat smaakte echt naar ‘meer meer meer’ maar dat zat er voor deze bezoeker net iets te weinig in.

Prijspakker van de avond was voor mij het vrolijke up tempo ‘I know how to party’ en laten we deze boodschap van Indian Askin dan maar ter harte nemen, zo vlak voordat het Carnavalsgeweld weer losbarst in deze regio.

