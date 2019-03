Warme klanken en hogere sferen bij Haevn

Written on 27/03/2019 at 17:46 by Simone van der Sleen





Ik weet het nog zo goed, als de dag van gisteren. Het was 29 oktober 2015 en vol verwachting klopte mijn hartje. Haevn opende het concert van Sofie Letitre. De drukte in de zaal, de kletsgrage mensen die aanwezig waren en de trotse familie van Jorrit Kleijnen stonden in de zaal van Poppodium de Nieuwe Nor. Het was een avond die mij in hogere sferen bracht, en nog steeds als ik terugdenken aan Marijn van der Meer die Chris Isaak’s ‘Wicked Game’ zong. Vol verwachting klopt dus ook vanavond, vrijdag 22 maart, weer mijn hartje… Foto’s Kevin Cordewener

Ruimschoots voor aanvang van het voorprogramma begeef ik mij op de bovenste verdieping van de Limburgzaal. Want hier kun je zitten! Na een hele week op een beurs te hebben gestaan, trekken mijn benen en rug het niet meer om nog een avond te staan. Ik probeer dus boven in de Limburgzaal een stoel te bemachtigen. En blijkbaar heb ik goeie karma, want welgeteld één stoel is nog vrij, precies in het midden! Hoe mooi kan je het hebben?!

De avond wordt geopend door de Britse singer songwriter Matt Perriment. Zijn singles ´Oceans´ en ´Promise’ van zijn nieuwe album ‘Memos’ doen het goed bij het publiek. En niet alleen deze nummers, ook de rest van zijn repertoire valt goed bij het muisstille publiek. Zelfs Matt valt op dat hij zichzelf kan horen en bedankt het publiek dan ook meerdere keren voor de aandacht en de stilte. Iets wat ik als muziekliefhebber ook zeer kan waarderen.

Na een half uurtje genieten van Matt zijn indiefolk geluid wordt het tijd om plaats te maken voor Haevn. En precies zoals ik had gehoopt.. kippenvel vanaf het begin! De bekende tonen, de filmachtige muziek en dan die stem van Marijn. Ja hoor, ik kom al snel weer in die befaamde hogere sferen terecht. Bekende nummers als ‘Finding out More’, ‘Where the Heart is’ en ‘Fortitude’ passeren allemaal de revue. Tussendoor delen ze persoonlijke verhalen met het publiek. En net als bij het voorprogramma is ook hier het publiek oorverdovend stil. Het was weer een prachtige avond met de warme en herkenbare klanken van Haevn.

Haevn was op vrijdag 22 maart te zien in het Parkstad Limburg Theater