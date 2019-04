The Grand East wordt groot…

Written on 10/04/2019 at 19:56 by Sjon Mobers

In 2015 tekent een Diepenheims bandje genaamd ‘Texas Radio’ bij het label Goomah Music en verandert meteen haar naam. The Grand East, een naam met wat meer bravoure en een beetje uitdagend. Twentse trots en ach, waarom ook niet. Foto’s: René Bradwolff.

De band groeit muzikaal en zeker op het podium. Hun debuut album ‘Movano Camerata’ werd meteen omarmd door de muziekpers. Drie jaar later brengt de band (met behulp van crowdfunding) haar tweede plaat én gelijknamige single ‘What A Man’ uit, geproduceerd door Simon Akkermans (C-mon & Kypski/Kytopia) en gemixt door Pablo van de Poel (DeWolff). Maar het is niet de plaat die hun roem vooruit loopt maar vooral hun live optredens. Vol overgave, strak en met een frontman die, met zijn stevige en ietwat rauwe maar warme stem, de zaal meeneemt in een soort van rock ’n ’soul kerkdienst.



Vrijdagavond in De Nieuwe Nor is dat niet anders, al duurt het heel even voordat de trein op stoom is. Maar geleidelijk dendert de muzikale diesel door de zaal met de stuwende baslijnen van de almaar glimlachende Teun Eijsink, strakke drumpartijen van Imanishi Kleinmeulman, het energieke gitaargeluid van Niek Cival en de heerlijke Hammond sounds van de kersverse toetsenist Barend Lippens. Hij vervangt overigens Joris van de Berg die onlangs koos voor een carrière als redacteur bij NPO 3FM, en dat doet hij zeker niet onverdienstelijk.

De vergelijking met een band als The Doors is begrijpelijk, vooral in nummers als ‘Kiss The Devil’ en het psychedelische ‘Salt Water Love. Echter de sound van nummers als ‘Apocalypse Now’ en ‘What A Man’ mixt net dat vleugje seventies met een heuse millennium deken. Dat geeft de avond net dé afwisseling die een goed live concert nodig heeft.

Frontman Arthur Akkermans roemt tevens De Nieuwe Nor vanavond meer dan eens en heeft warme woorden over het voorprogramma van vanavond, Nu Of Nooit finalist Geoff Wyld uit Vaals. En dat is overigens volledig terecht. The Grand East wordt daarmee groter en groter vanavond en sluit de show af met een zinderende toegift…



Ik heb zeer genoten als ook de nagenoeg volle zaal van De Nieuwe Nor mag ik wel stellen. Een heuse aanrader voor de zomer festivals dus. En dat het dan ook nog coole gasten zijn die ‘Arie, Ima, Barend, Niek en Teun’ mag ook wel even gezegd worden. Al vond ik de opmerking van Arie oftewel Arthur, dat ik meer een Egbert zou zijn dan een Sjonnie en mijn Anita eerder een Toos, een kleine smet op de avond… #justkiddingguys

