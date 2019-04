Aziza Brahim; zonder iets te verstaan, raakte ze Loeki’s hart

Written on 13/04/2019 at 16:42 by Loeki Kemmerling

Op zaterdag 6 april had ik een date met mijn vader. Hij was de week ervoor jarig en ik wilde hem verwennen met een gezellige avond met zijn favoriete dochter. Net als mijn vader houd ik van veel soorten muziek. We vinden allebei country te gek, maar staan ook open voor heel andere dingen. Vandaar dat mijn oog was gevallen op Aziza Brahim. Op zaterdag 6 april speelde zij in de ING zaal in het Parkstad Limburg Theater. Foto’s via website PLT.

Het verhaal van Aziza is hartverscheurend en tevens hartverwarmend. Ze is geboren in de Saharaui vluchtelingenkampen, gelegen tussen Algerije en de Westerse Sahara. Ze is het kamp ontvlucht na de invasie van Marokko in de Westelijke Sahara in 1975, die zorgde voor politieke onderdrukking. Als jonge tiener is ze naar Cuba gereisd om daar haar middelbare school te voltooien en daar heeft ze de economische crisis van de jaren 90 meegemaakt. Dit leidde ertoe dat ze haar droom, om een universitair diploma in de muziek te halen, heeft moeten laten varen. Tegenwoordig woont ze in Barcelona.

Aziza werd vergezeld door drie bandleden, een gitarist, bassist en een drummer. In perfecte harmonie zetten ze een geweldige show neer. Iedereen kreeg zijn ‘moment to shine’ met diverse solostukken. De liedjes werden in het Spaans geïntroduceerd omdat Aziza weinig Engels spreekt. Gelukkig is mijn vader, sinds zijn pensioen in februari, gestart met een cursus Spaans dus hij kon zeker wel twee woorden verstaan, ‘cancion’ en ‘mujeres’. Er zou dus een lied worden gezongen over vrouwen. Mijn kennis van de Spaanse taal is ook niet optimaal maar ik kon gelukkig in grote lijnen verstaan waar de liedjes over gingen.

Vrijheid van meningsuiting, de rechten en belangen behartigen van vrouwen, de pijn van onderdrukking, dit zijn enkele van de hoofdthema’s waar Aziza over zingt. Ze droeg een schitterende gele Afrikaanse jurk waar ze op haar manier sierlijk mee danste. Ze droeg een sjaal om haar hoofd in dezelfde print als de jurk. Soms verschuilde ze zich achter deze sjaal waarbij ze een geluid maakte met haar mond en haar tong. Moeilijk om dit te beschrijven maar ik ga het proberen. Wanneer je je mond open doet, je tong van links naar rechts beweegt en er dan een beetje doorheen gilt. Dan krijg je zo’n Afrikaans geluid wat Aziza perfect kan.

Ook al verstond ik de liederen zelf niet, de passie die ze heeft, de kracht in haar stem en haar overtuigingsvermogen lieten mij wel voelen wat er achter het lied schuil gaat. Dat vind ik knap. Dat je puur met kracht, intonatie en volume iets kan overbrengen.

Aziza Brahim was zaterdag 6 april te zien in de ING zaal van het Parkstad Limburg Theater.