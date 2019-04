Tien jaar Record Store Day: voor ieder wat wils in de Oostelijke Mijnstreek

Written on 14/04/2019 at 21:15 by Jens Rademakers

Record Store Day is een soort feestdag voor de vinylfanaten onder ons, waarbij we de platenzaak even in het zonnetje zetten. En de platenboer zichzelf. Met allerlei festiviteitjes in en om de platenzaak en de voor de verwoede verzamelaars natuurlijk ‘collectors items’, die speciaal voor deze dag uitgebracht worden.

Bij het tienjarig bestaan van dit fenomeen mogen we zeker over een speciale dag praten . Ik maak al vroeg in de morgen een rondje langs de bekende platenzaken in de Oostelijke Mijnstreek die ons zo dierbaar zijn.

De reis begint deze ochtend bij Didi Records in Heerlen. Die openen vandaag extra vroeg, 8.30 u. om precies te zijn. Geruchten over mensen die in slaapzakken voor de zaak liggen om die cruciale Rolling Stones te scoren lijken een beetje overdreven. Toch heeft zich rond 8.15 u. bij mijn aankomst al een aardig groepje liefhebbers voor de zaak verzameld. Niet de heksenketel die, zo laat ik me vertellen, bij Sounds in Venlo zou zijn. Hier zijn op een paar vierkante kilometers natuurlijk ook meerdere spelers. Waarbij ik alleen die in de Oostelijke Mijnstreek even langs loop maar we bijvoorbeeld ook een Music Machine in Sittard (om er maar eentje op te noemen) zeker niet mogen vergeten. En dan is er vandaag nog eens flinke concurrentie van de grote Platenbeurs in Utrecht. Desalniettemin vind ik dat een groep mensen hier al zo vroeg voor de nog gesloten winkeldeur staat , sommigen blijkbaar al vanaf een uur of 7.00 u. Veelzeggend, Record Store Day leeft.

Als de deur open zwaait, stort de groep zich enthousiast op de platenbakken die vol met speciale uitgaves voor die dag staan, de ‘collectables. Een man komt met een brede glimlach om zijn lippen al na een minuutje of drie naar buiten gelopen. Als ik hem vraag wat hij gekocht heeft toont hij vol trots een single van Rowwen Heze. Anderen gaan naar buiten met een speciale uitgave van The Rolling Stones of Editors, voor elk wat wils dus.

Ik spot een bekend gezicht uit een ver verleden, Jacques van Loo, mijn oude geschiedenisleraar en de andere helft van het vermaarde leraren/’cult-duo’, Jacques en Paul van Loo (tijdgenoten die op Coriovallum College hebben gezeten, begrijpen de verwijzing). Hij is blij met de ‘Van Morrison’ die hij gescoord heeft. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit.

Om 9.00 uur gaan de andere zaken open. Op naar Satisfaction Records in het centrum. Ondanks de kou deze ochtend is bij Ruud in de zaak ook al heel vroeg een flink groepje mensen aanwezig. De collectors items, uitgestald op een tafel, vliegen als warme broodjes over de toonbank. Een echte Jethro Tull-fan (‘al fan sinds 1967’) poseert voor me met de speciale uitgave van de band. Die ene lag er speciaal voor hem. Mooi dat dit zo veel voor mensen kan betekenen.

Ik scoor voor mezelf nog effe snel die ‘Toxik 7’ (ik kan hem gewoon niet laten liggen) en ga op weg naar Kerkrade naar Let the Record Play. In het sympathieke platenzaakje in Chevremont staat gastvrijheid altijd op de eerste plaats en vandaag worden de puntjes nog eens speciaal op de ‘i’ gezet met koffie, koek en snoepgoed. Ook hier flink bedrijvigheid dus. Voor Let the Record Play is het sowieso een speciale dag. De zaak mag nu dik twee jaar bestaan en mee doen met de speciale uitgaves en er ligt van alles voor de klanten in de bakken.

Dan staan daar opeens Eric en Marco (de laatste kennen jullie ondertussen wel onder de vaker gebruikte verwijzing als ‘’mijn hoofdredacteur’) in de zaak. Shit, nu moet ik ook nog gaan doen alsof ik werkelijk wat uitvoer voor de Afgrond. Ik neem die ‘Manitou 12’ van Venom mee die zo vriendelijk naar me lachte en maak me uit de voeten voordat hij me door heeft. Tot nu toe weet ik de schijn hoog te houden en dat mag lekker zo blijven.

Nog eventjes de cirkel rond en terug naar Didi Records, want daar ligt nog een heel speciaal ‘Motörheadje’ op me te wachten. Daar is het heel eventjes wat rustiger maar in de namiddag verwacht men weer een flinke toeloop. Een man komt binnen die wat beteuterd lijkt. Hij wist niet dat de zaak vandaag zo vroeg open ging en is bang naast de pot te hebben gepist. Of toch niet? Zijn vriendin trekt die cruciale laatste Duran Duran, waar hij naar op zoek was, tussen de speciale uitgaves uit. Ook hier blijdschap.

Record Store Day blijkt weer een succes. Meer nog dan het voorzien in bijzondere uitgaves op vinylgebied voorziet het in een sociale behoefte en laat het de charme nog eens extra zien van de echte platenzaak. Daar kunnen geen internet en winkelketens tegenop. Ik hoop dat het onze platenboeren weer een mooi duwtje in de rug heeft gegeven. Niet alleen Didi, Satisfaction en Let the Record Play in onze Oostelijke Mijnstreek waar we zo trots op zijn, maar ook daarbuiten. Heel veel succes verder en op naar de 20!

Record Store Day vond dit jaar plaats op zaterdag 13 april.