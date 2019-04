Donnie kwam, zag en overwon @ Poppodium Nieuwe Nor

Written on 15/04/2019 at 20:23 by Danielle Quadakkers

Agelopen zaterdag stond de Nederlandse rapper Donnie (oftewel: Maradonnie) in de Nieuwe Nor. Na zijn optreden op Bevrijdingsfestival 2018 had hij eigenlijk al in december zijn nieuwe cd moeten laten horen maar de opnames liepen uit dus mochten fotograaf René en ik afgelopen zaterdag onze opwachting maken tussen een toch ietwat ander publiek dan dat ik gewend ben in de Nieuwe Nor. Dat komt natuurlijk door de muzieksoort, hiphop/rap, want daar zul je mij normaal niet zo snel bij aantreffen. Ik stond nogal tussen de kids en getuige de reactie bij de garderobe van een bezoeker, ‘u (!) was eerst’, viel ik inderdaad een beetje uit de toon. Foto’s: René Bradwolff.



Niet uit de toon was het voorprogramma genaamd Cry. Nederlandstalige rap met oneliners als ‘wie heeft er zin om dronken te worden?’ zorgde voor euh momentje een. Een liedje over een Gucci riem (‘zij maakt mijn Gucci riem los’)… Euh moment twee. En dat deze rapper Heerlen een fucking mooie stad vindt, met name ‘Heerlen is de stad van de architectuur’ zorgde voor euh moment drie (samen met het benoemen van de zeer actuele wasberenproblematiek in Limburg). Maar hij kreeg de zaal wel redelijk in beweging samen met zijn collega rapper en twee dj’s.

Donnie dan! Een paar geleden stond hij op het Pukkelpop festival en kreeg ik van een vriend een compilatie cd met acts van die Pukkelpop editie. Donnie was vertegenwoordigd met een lied over een tuinslang waarvan ik in eerste instantie ‘is dit echt?’. Maar ja, dit was Donnie. Vorig jaar, op het al eerder genoemde Bevrijdingsfestival, vond ik hem erg vermakelijk dus de keuze was snel gemaakt om hem ook in de Nieuwe Nor te gaan zien.

De toon werd al in het begin gezet want welke artiest komt op in een eigen band shirt? Nou, Donnie (en zijn buddy rapper) dus. Inclusief snelle – zonnebril – planga en bontjasje. De door een bezoeker overhandigde bamischijf werd weliswaar op de draaitafel gezet maar niet aangeraakt want Donnie is aan de lijn mensen.



Nederlandstalige rap, je moet ervan houden, maar het is een feit dat de opzwepende hiphop klanken ervoor zorgden dat ik vrijwel direct in de mee-tap modus schoot. Ook hier volop oneliners als ‘mijn kentekenplaat zweeft over de straat’, ‘het leven is meer dan op vakantie gaan en neuken’ tot ‘ik voel me René Froger in die rode Range Rover’… En uiteraard kwam de sproeiende tuinslang ook nog even voorbij. Maar toen was de redelijk gevulde Nieuwe Nor al volop aan het dansen (ook uw verslaggever) en had Donnie zich al rappend tussen zijn fans in de zaal gemengd. En ach, dat hij dan een nummer (‘iets’ met Barry Haze) twee keer doet, het is hem vergeven. Donnie was na afloop van de show vrijwel direct te vinden aan de merchandise stand waar fans netjes in een rij stonden te wachten om merch te kopen of om op de foto te gaan met Maradonnie. En het bleef nog lang onrustig in de Nieuwe Nor…



