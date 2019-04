Kult Schlager Matinee, jeugdsentiment met Duitse schlagers

Written on 18/04/2019 at 21:29 by Marc Bogman



Een heuse ‘Matinee’ bij poppodium NIEUWE NOR in Heerlen. En dan niet gericht om de jongere garde binnen de poort te halen. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Nee! Dit matinee mikte op een oudere doelgroep. De doelgroep die bestaat uit mensen die opgegroeid zijn met de ZDF-Hitparade. Het TV programma dat 32 jaar lang de Duitse hitparade de woonkamers binnenbracht. Niet alleen in Duitsland, maar zeker ook in onze contreien. Ook in Parkstad zaten talloze gezinnen op zaterdag- en later op maandagavond voor de TV gekluisterd als de mateloos populaire presentator Dieter Thomas Heck de Duitse hits aan zijn publiek voorstelde. Mede door de Hitparade en Dieter Thomas Heck groeiden twee generaties op met Duitse schlagers. Jeugdsentiment pur sang. Foto’s en verslag: Marc Bogman.

En op dit jeugdsentiment grijpt het Kult Schlager Matinee terug. Een ode aan de Duitse schlager. Het Kult Schlager Matinee is een idee van Pascal Veltrop, Frank Benneker en Frank Heythuysen. En het idee is om deze Duitse oermuziek opnieuw ‘Salonfähig’ te maken. En of je nu wil of niet, of je de Duitse schlager uit je jeugd bewust uit je geheugen hebt willen verbannen of door de jaren heen aanhanger van een heel andere muziekstroming bent geworden, de schlager zit op de een of andere manier vastgebakken in je achterhoofd. En die schlager maakt deel uit van de dierbare jeugdherinneringen; net als met natte haren en in pyjama naar AVRO’s Wie-Kent-Kwis kijken.

Het publiek werd opgewarmd door schlagerzanger Michael Dylano met een mooie mix van oude en hele oude Duitse hits. Hoofdmoot was de Hanssi Kaiser Schlager Tribute Show. De (overigens heel goede) band die in een Duitse TV show niet misstaan zou hebben breide de ene schlager-klassieker aan de andere.

De aanwezige Schlager adepten keerden uiteindelijk tevreden huiswaarts en verzekerden de organisatoren om de volgende keer weer aanwezig te zullen zijn. Het Kult Schlager Matinee is alleen al daarom geslaagd, omdat bepaalde (jeugd)sentimenten aangeboord werden.

De eerste editie van het Kult Schlager Matinee was afgelopen zondag, 14 april, in poppodium NIEUWE NOR.