Een magische avond met The Magic Numbers

Written on 19/04/2019 at 19:22 by Danielle Quadakkers



Een doordeweeks concert, ik ben er eigenlijk niet zo’n fan van. Het is vaak haasten om op tijd te zijn maar het lukte me afgelopen dinsdag net. Want voor The Magic Numbers, de band die ik vooral nog ken van hun eerste cd (al uit 2005) maakte ik graag een uitzondering. Foto’s Marc Bogman.

Maar voordat de twee duo broer-zus band (bestaande uit zanger/gitarist Romeo Stodart en diens zus Angela –toetseniste- zangeres, drummer Sean Gannon én zus Michele –bassiste) het podium betrad, werd de avond geopend door het Ierse singer songwriter duo Morrisey & Marshall. Stemmige duo zang met gitaren, ideaal om even heerlijk tot rust komen na een drukke werkdag en dat eerder genoemde haasten om op tijd te komen. En ook een ideale opener voor de hoofdact die rond 21.10 u. het podium betrad.

Volgens eigen zeggen was de band na vier jaar eindelijk weer terug in Nederland. Om eerlijk te zeggen was ik ze al wat langer uit het oog verloren maar tjee, wat klonk het weer lekker. Na de rustige opening (een luisterliedje voor een zwoele zomeravond) kwam er al snel wat meer pit in de liedjes en klonk de band bij vlagen poppy en blij. De stemmige samenzang tussen Romeo, Angela en Michele klonk nog even betoverend als vroeger en bij de oudere nummers werd er door de aanwezige bezoekers zelfs voorzichtig meegezongen.

Het geheugen van een mens is overigens wel iets bijzonders want zoals eerder vermeld was ik de band uit het oog en oor verloren, des te verbazingwekkender vond ik het dat ik van een drietal liedjes de tekst nog mee kon zingen. De set was een mix van luisterliedjes, oude songs en liedjes van de nieuwe cd met een vleugje pop en rock. En hé, dat nieuwe nummer ‘The Keeper’ klonk bij vlagen zelfs bluesy.

Zanger Romeo, die er nog steeds uitziet als een vriendelijke knuffelbeer, vertelde tussendoor nog wat anekdotes. Over zijn zoontje die hem inspireert bij het schrijven van liedjes, dat de band pas echt populair werd toen de zusjes zich ermee gingen bemoeien (‘they are the magic’). En dat een band bijna twee uur speelt, komt ook niet meer zo vaak voor, hulde! Na afloop waren de heren en dames ook nog goedgeluimd terug te vinden bij de merchandise stand waar de nieuwe cd gretig aftrek vond.

Oh ja, de pauzes tussen de bands werd opgevuld door DJ Headmusic (aka de hoofdredacteur van de Afgrond) die plaatjes draaide die zo uit mijn platenkast kwamen. Een dwarsdoorsnede van hetgeen ‘the naughties’ ons op muziekgebied te bieden had destijds. Jammer dus dat de zaal na afloop van het concert al snel leegliep. Al kan deze verslaggeefster hierdoor eindelijk melden dat ze voor één keertje de dansvloer voor zich alleen had.

Magische avond, met dank aan allen die het mogelijk maakten!

