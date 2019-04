Whispering Sons : postpunk en new wave in een hedendaags jasje

Written on 22/04/2019 at 17:12 by Danielle Quadakkers



Toen bekend werd gemaakt dat Whispering Sons, de Belgische ‘zonen en één dochter’ van menige New Wave band uit de jaren 80, terug zou keren naar de Nieuwe Nor, heb ik een vreugdedansje gemaakt. Want ik ben dus al een tijdje fan. Ik zei vooraf al tegen de hoofdredacteur van dit blog ‘dit wordt geen kritische beschouwing of wat’ maar ik ga genieten dat ik deze band eindelijk weer eens in Heerlen kan zien. Foto’s René Bradwolff.

Daar stonden ze overigens al een keer, om precies te zijn in april 2017, in het voorprogramma van DIVE. Ook toen was ik present voor de Afgrond en ook toen was ik al laaiend enthousiast. Sinds dat optreden zag ik de band nog vier keer en steeds weer verbaas ik me over de groei deze band nog steeds doormaakt. Opmerking vooraf: ik zag van het voorprogramma Go March alleen de laatste twee nummers dus daar kan ik weinig zinnigs over zeggen behalve dat het, al in grote getale aanwezige publiek, deze industriële electronica mét gitaren, wel wist te waarderen.

En ja, ze zijn schatplichtig aan bands als Joy Division en dat hoor je zeer zeker ook terug in hun EP ‘Endless Party’ uit 2016. Daarvan speelde de band overigens twee nummers, ‘Wall’ en het zeer intense ‘Insights’. Naast single ‘White Noise’ werd het nieuwe album ‘Image’ (uitgekomen in 2018) integraal gespeeld. En terecht! Want daar is goed op te horen hoe de band, sinds ik ze de eerste keer zag op Pukkelpop 2016, gegroeid is.

Het album kent eigenlijk geen zwakke nummers en dat is knap voor een debuut! Whispering Sons even hun eigen postpunk sausje aan de veelal up tempo nummers maar zijn daarnaast op hun best in een nummer als ‘Waste’ waar langzaam naar een climax wordt toegewerkt en waarin de intensiteit van de stem van Fenne Kuppens optimaal tot haar recht komt.

En dan is het toch een beetje jammer als er bij de rustige stukken, ook in de Nieuwe Nor, doorheen gekletst wordt… Gelukkig stond ik vooraan mijn eigen dansfeestje te bouwen maar lieve mensen, toon toch eens wat respect voor een band!

Maar om met de woorden van Whispering Sons af te sluiten: ‘How are you feeling? Good! Want waren jullie waren weer gewéldig!

Whispering Sons speelde vrijdag 19 april, met Go March in het voorprogramma, in Poppodium Nieuwe Nor.