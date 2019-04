Farewell Diana met een vleugje jeugdsentiment

Written on 24/04/2019 at 15:57 by Danielle Quadakkers



Afgelopen zaterdag werd de inwoners van Heerlen en omstreken de kans geboden om nog een keer het roemruchte Sporthuis Diana in de Pancratiusstraat te bezoeken. Onder de noemer ‘Farewell Diana’ konden bezoekers voor de laatste keer genieten van de ‘street’art in het pand onder het genot van een hapje, een drankje én een lekker muziekje. Want ja, een deel van het pand gaat tegen de vlakte en in het deel dat overeind blijft, komen jongerenstudio’s. Foto’s: René Bradwolff.

Omdat er in de Parkstad altijd wel iets te doen is en mijn vriend en ik dus ook nog een bezoek aan filmhuis de Spiegel op het programma van die avond had staan, waren we al meteen rond 19.00 u. present. Want ja, ook ik heb herinneringen aan deze sportwinkel want als tiener turnde ik fanatiek en niet geheel onverdienstelijk ook (al zeg ik het zelf). En als je in de jaren 80 aan turnen deed, moest je de beschikking hebben over de in die tijd revolutionaire turnschoentjes van Asics. Ze waren wit met dat karakteristieke logo in knalrood over de voet tot onder de zool, ik zie ze nog zo voor me. En die kreeg je niet zomaar overal, daarvoor moest ik met mijn moeder naar Heerlen, naar Sporthuis Diana!

Dus ondanks dat het pand er absoluut niet meer zo uitziet van binnen als destijds, er overviel me toch wel zoiets als jeugdsentiment. En heel fijn, we mochten niet alleen genieten van de streetart op de benedenverdieping maar ‘als jullie het niet doorvertellen mogen jullie ook nog wel even genieten van de bovenverdieping’. Waarvoor nog dank! Want ondanks dat er een gedeelte van de streetart helaas overgeschilderd is en er inmiddels al volop gesloopt wordt, was het een belevenis om boven rond te kijken, temidden van vrolijke en psychedelisch aandoende ‘art’.

Een mooi eerbetoon aan dit sportieve monument van Heerlen dat sinds 2015 verschillende ‘urban’ bestemmingen kende zoals de ‘Encore Concept Gallery’, ‘Studio Heerlen’, ‘The Platform 045’ en ‘Bergzicht’! En nu maar hopen dat die oude mural van ‘Sporthuis Diana’ op de gevel aan de zijkant, behouden blijft ondanks sloop en verbouwing.

‘Farewell Diana’ vond plaats in het voormalige pand van Sporthuis Diana aan de Pancratiusstraat 48 in Heerlen.