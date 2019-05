Jools Holland brengt muziek en vreugde

Written on 29/04/2019 at 13:06 by Marco Smeets

Jools Holland is bij de mensen van mijn generatie wellicht bekend van de new wave band Squeeze, waarmee hij vooral in de late jaren ’70 furore maakte. De kans dat de pianist vooral wordt geassocieerd met zijn BBC TV Programma Later… with Jools Holland en de jaarlijkse nieuwjaarsshow Hootenanny is echter vele malen groter. Inmiddels tourt hij ook alweer 25 jaar de wereld rond met zijn Rhythm and Blues Orchestra. Het 20-koppige gezelschap waarmee hij afgelopen donderdag neerstreek in de Limburgzaal in Heerlen. Foto’s: René Bradwolff

De tijden van Squeeze lijken verder weg dan ooit, al zat diens drummer Gilson Lavis nog steeds achter de kit en katapulteerde zanger Marc Almond ons ook fors terug in de tijd. Vroeger scoorde hij hits met het synthpopduo Soft Cell maar al snel schoot hij muzikaal diverse andere richtingen op. Zo nam hij vorig jaar samen met Holland en zijn orkest een album op en belandde hij aldus in Heerlen. In goed gezelschap, zo bleek. Want onder de andere gastvocalisten bevond zich ook de soul-en gospelgigant Ruby Turner. Nu moeten we dat ‘gigant; niet te letterlijk nemen want Turner was de enige persoon op de bomvolle bühne die nog kleiner was dan Holland zelf. Haar daden bleken echter minstens zo groot als die van de gedreven bandleider.

Het recept is bekend. Holland presenteerde, op de van hem bekende wijze, een avondvullende show vol rhythm and blues, swing, soul en ska. Meestal van achter zijn piano maar geregeld ook op de rand van het podium. Sympathiek en goedlachs met een onvoorstelbaar grote toewijding. Met een band vol topmuzikanten, die vrijwel allemaal in de spotlight werden gezet. Zelf had ik het idee midden in een uitzending van Hootenanny te zijn beland en iedereen die bekend is met die show weet dan dat het goed zit.

Een avond vol vreugde en muziek, wat wil een mens nog meer? Afsluiten met Enjoy Yourself (It’s Later Than You Think). Een wijze les die nog dagen lang in mijn hoofd zou nagalmen. Jools rules!

Jools Holland & His Rhythm and Blues Orchestra speelde op 25 april j.l. in de Limburgzaal van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.