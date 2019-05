Leugens en bedrog in De Waarheid

Written on 04/05/2019 at 17:23 by Danielle Quadakkers

De vorige keer dat ik naar de schouwburg ging, blogde ik over het feit dat iedereen in de schouwburg altijd met twee, drie, vier of meer is. En dat het soms wat sneu aanvoelt als je er dan alleen zit. Afgelopen donderdag ging ik wederom in mijn uppie naar de schouwburg en toeval of niet, er zat een mevrouw naast me die ook alleen was. Zij had diezelfde dag nog besloten om het toneelstuk De Waarheid te bezoeken en voorafgaand aan het 1,5 uur durend toneelstuk hebben we het dus even gehad over schouwburgbezoek in je uppie en waar we het allebei over eens waren is dat je dan afloop vooral iemand mist om je ervaringen van die avond mee te delen. Maar gelukkig is er dit weblog nog. Foto via website PLT.

Nu ben ik nog steeds geen echte toneelkenner maar de voorstelling De Waarheid, over twee ontrouwe stellen, deed me vanwege het verhaal en twee van de vier hoofdrolspelers, toch naar het theater lokken. Want ja, wie kent Huub Stapel nou niet? Maar vooral Johanna ter Steege, die ik ooit zag in de film Spoorloos (de briljante verfilming van het boek Het Gouden Ei) maar die vooral indruk maakte in de voorstelling De Vader die ik twee jaar geleden zag.

Samen met Nanette Erdens en Ruurt De Maesschalck spelen zij de rollen in dit verhaal over twee ontrouwe stellen. Michel (gespeeld door Huub Stapel) heeft namelijk een relatie met Alice (gespeeld door Johanna ter Steege), de vrouw van zijn beste vriend. Terwijl Alice na een tijdje geplaagd wordt door schuldgevoelens over deze affaire, wil Michel vooral dat alles blijft zoals altijd. Een keer per week een afspraakje in een hotel werkt prima voor hem. Maar Alice wil meer, een nachtje of zelfs een weekendje weg. Als Michel zwicht voor Alice’s smeekbede vertrekken ze naar Bordeaux maar daar doen zich een aantal pijnlijke maar vooral hilarische gebeurtenissen voor. Met als gevolg dat het grote bedrog uiteindelijk toch uitkomt. Maar of iedereen dan eindelijk de waarheid spreekt?

Een serieus onderwerp maar luchtig gebracht en of je nu wilde of niet, soms moest je ook gewoon lachen om het gekonkel, de leugens maar vooral ook om de reactie van Michel als blijkt dat zijn beste vriend al maanden wist van de affaire. Van bedreiger naar slachtoffer, Huub Stapel weet het briljant te brengen op die donderdagavond in de Heerlense schouwburg. Sowieso wordt de voorstelling vooral gedragen door hem want hij is de enige acteur die in alle scènes terug komt. Ik heb wederom genoten, ook in mijn uppie!

De Waarheid was donderdag 2 mei te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.