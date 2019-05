Miss Montreal is naast zangeres ook een geweldige cabaretier, levensgenieter en doorzetter

Written on 18/05/2019 at 20:13 by Administrator

Nadat ik Miss Montreal op Pinkpop en 538 Koningsdag heb mogen aanschouwen, zag ik haar afgelopen zaterdag in een uitverkochte zaal in het Parkstad Limburg Theaters. De gemiddelde leeftijd in de zaal ligt boven de 30! Best opvallend aangezien Montreal momenteel hippe popliedjes maakt. Tekst en foto’s: Sam Reneerkens.

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, bracht haar debuutalbum uit op 15 mei 2009. Tien jaar later toert ze door heel Nederland, heeft ze al flink wat hits op haar naam staan en is ze nog lang niet klaar met muziek maken!

Voordat de show begint zien we op het podium een leren bank, een muur met familiefoto’s van Sanne en een Grolsch ijskastje. Een decor dat er simpel maar nieuwsgierig makend uitziet. Ik vraag me oprecht af hoe Sanne twee uur gaat vullen. Stipt 20.00 uur begint de show. Het grote licht gaat uit en de spots gaan aan. Montreal begint haar show met een jazzy liedje en vervolgens met haar eerste zelf geschreven nummer ‘Rose’. Na ‘Rose’ volgt de bekende hit ‘Writing Stories’. Een warm, rustig nummer met support van Kobus (de vaste gitarist van Sanne). Verder wordt het liedje muzikaal ondersteund door twee muzikanten op de cello en viool. Iets wat vernieuwend is en het optreden intiemer en warmer maakt dan de grote festival shows die we van Montreal gewend zijn.

“Wie moest naar mij komen kijken vanavond vanwege de partner?” schreeuwt Sanne door de zaal. Een paar mensen steken twijfelend hun hand omhoog. “Jullie krijgen allemaal een lekker koel biertje!” De sfeer in de zaal wordt weer helemaal los gegooid. Van zelfspot grappen over het stotteren tot verhalen over de Vrienden Van Amstel Live. Montreal heeft geen grenzen en wil met deze show laten zien dat ze veel talent heeft.

Mensen die bang waren dat ze vanavond alleen maar zoete pop liedjes voorgeschoteld kregen hadden het goed mis. Een cover van een nummer van Fleetwood Mac, een drum solo, een cover van ‘De Vlieger’ van André Hazes, een jazz nummer waarvan ik de naam van de originele artiest alweer kwijt ben en nog veel meer. Naast deze covers speelt ze natuurlijk ook haar bekende hits zoals ‘I Am Hunter’, ‘Million Ways’ en ‘Just A Flirt’ waarbij de hele zaal uit volle borst meezingt. Naast muziek laat Miss Montreal soms ook haar emoties zien. Wanneer ze begint te vertellen over haar zieke stiefvader rollen er een paar tranen over haar wangen. ‘Vorig week was het nog erger mensen. Toen was ik ongesteld en lag ik jankend op het podium. Dan zorg ik echt voor tirannie.‘ zegt Miss Montreal spottend.

Ze eindigt haar show met haar bekende hit ‘Till The Sun Comes Up’(mijn persoonlijke favoriet). De zaal zingt mee, iedereen is blij en denkt na over de eindboodschap die Sanne aan haar publiek heeft mee gegeven voordat ze dit eindlied startte. ‘Zorg dat je elke dag gelukkig bent en doet wat je leuk vindt.’

De Fu-Fu-Fu-F♥ck It theatershow van Miss Montreal is een geweldige show als je een brede muzieksmaak hebt en houdt van een beetje humor. Sanne laat zien hoe normaal zij eigenlijk is en dat ze niet behandelt wil worden als iemand die beter is dan de rest. ‘Ik doe altijd wat ik leuk vind en wat me gelukkig maakt. Ik laat me niet meer gek maken door andere mensen. Tegen hun zeg ik ‘F*ck you’. Ik ben een gelukkiger mens dan ik ooit was.’ Ik heb me heerlijk vermaakt en had niet eens door dat de show meer dan 140 minuten heeft geduurd. De tijd vloog voorbij, ik heb nieuwe levenstips gekregen en vooral genoten van een zangeres die meer is dan een dood normale popzangeres. Een popzangeres die geweldige grappen kan maken, jazz liedjes kan zingen, een biertje in een minuut kan leeg drinken en een dood normale Nederlandse vrouw is. Bedankt voor deze verrassend avond Sanne!

Ps. Ik heb nog nooit zo vaak met het volledige publiek en Miss Montreal ‘F*ck It!’ geschreeuwd.

Miss Montreal stond zaterdag 11 mei in het Parkstad Limburg Theater.