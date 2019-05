Culture Tattoo Fest Heerlen bijt de spits af

Written on 20/05/2019 at 20:07 by Jens Rademakers

De eerste echte tattoo conventie in Heerlen, 18 en 19 mei in het Cultuurhuis in Heerlen, mogen we wel een memorabel momentje noemen. Eigenlijk vreemd dat het er nooit eerder van gekomen is, aangezien er toch wat grote namen uit de tattoo scene hier in de buurt zitten. Hoe mooi dan dat er enkele mensen zijn opgestaan om dit initiatief te nemen met alles er op en er aan. Lokale en internationale artiesten, wedstrijden, merchandise stands, muziek, eten, drinken, the whole ‘shebang’. En het goeie, ouwe Cultuurhuis op de Sittarderweg (wat is daar in al die jaren nog niet georganiseerd?) als ideale accommodatie. De Afgrond ging afgelopen zaterdag een kijkje nemen. Foto’s: Chantal Kuijper.

Bij aankomst worden we heel hartelijk welkom geheten door de organisatoren. Mannen uit de regio en de scene, die “iets voor de lokale scene terug willen doen”. En dat verdient natuurlijk al bij voorbaat respect. We zijn vroeg en het is nog een beetje rustig. Het publiek stroomt druppelsgewijs binnen. Maar bij een tweedaagse tattoo conventie is de zaterdag meestal wat rustiger, geen reden tot ongerustheid. En veel mensen zijn nog aan het werk, zondag zal gegarandeerd de dag worden.

Er is een prachtige, huiselijke setting gecreëerd waar het Cultuurhuis zich ideaal voor leent. Dat is ook de visie van de organisatie: Een persoonlijke atmosfeer, een “huiskamer gevoel’’ creëren. En daar zijn ze zeker in geslaagd. Het is gezellig ingericht en de artiesten hebben de ruimte om te kunnen werken. Niet de “kippenhok-atmosfeer” die we wel eens van de grote conventies kennen (wie ooit op een tattoo conventie is geweest, weet precies wat ik bedoel).

Een bonte samenstelling van artiesten, waarvan sommigen al bij onze aankomst aan het werk zijn. Ik laat me vertellen dat er tatoeëerders zijn uit Polen, Spanje, Italië en de VS. Uit de buurt zijn onder andere Cherry Tattoo uit Nuth en De Bodycorner uit Heerlen aanwezig, die natuurlijk een thuiswedstrijd spelen. Mijn eigen tatoeëerder, Bart van Wageningen van de Bodycorner, vindt het belangrijk om hier te zijn (“support your locals”). Beetje jammer misschien dat anderen daar anders over denken. Ik mis hier toch een paar bekende spelers als ik zo om me heen kijk. Maar de diversiteit aan artiesten maakt het dan wel weer heel mooi.

Culture Tattoo Fest deed wat nog niemand van tevoren deed en dat verdient sowieso al lof. Ook als men gegarandeerd tegen wat ‘leermomentjes’ zal zijn aangelopen, ze hebben Heerlen en de tattoo scene op positieve wijze op de kaart gezet. We wensen ze heel veel succes voor de volgende keer en op naar Culture Tattoo Fest nummer twee.

Culture Tattoo Fest vond op 18 en 19 mei plaats in Cultuurhuis Heerlen.