The Sex Pistols Experience: het “oma-gevoel”

Written on 21/05/2019 at 17:39 by Jens Rademakers

Wat is nou punk? Zet Johnny Rotten, Jello Biafra, Wattie Buchan en H.R. samen in een programma en je krijgt daar totaal andere ideeën over te horen. Als het desbetreffende programma al niet in een grote ruzie eindigt. Ik heb begrepen dat er zelfs onlangs iets soortgelijks gedaan is met enkele punkiconen. Iedere bestede minuut aan dat soort gezanik vind ik zelf dan weer eentje te veel, je voelt het of je voelt het niet. En op het moment dat je het moet gaan uitleggen is de magie simpelweg uitgewerkt. Foto’s: Sascha Teschner.

Zo veel gemengde gevoelens als het begrip “punk” zelf opwekt, roepen ook de Sex Pistols op. Maar niemand zal ontkennen dat de band een cruciale positie inneemt in de geschiedenis van de punkbeweging. Ze zijn de belichaming van de oerpunk en roepen een bepaald, nostalgisch gevoel op, het “oma-gevoel”. Als er dan een heuse Sex Pistols tributeband op bezoek komt in de Oefenbunker is dat voor iedereen een prachtige kans om een stukje van die roerige, oude tijd te kunnen beleven. Of herbeleven? We zagen het afgelopen zaterdag in de Oefenbunker.

Ondanks de stevige concurrentie van het Tribute Festival in Brunssum is de Oefenbunker deze avond toch redelijk gevuld. Een Sex Pistols tributeband lijkt ook nog bij jongere generaties tot de verbeelding te spreken en daarbij wordt het programma aangevuld door twee regionale bands, waarvan Raffnix de aftrap zal doen.

Raffnix is een manier om punk uit te dragen: leve de lol. De band bestaat bij mijn weten toch alweer een jaartje of 20 en speelde hier in de buurt ontelbare keren. Er mag, denk ik, zelfs over een kleine cult-status gesproken worden. Het schuurt en kraakt aan alle kanten en de band stond nooit zo bekend om hun technisch vernuft, but who cares? Zo lang de band en hun selecte groepje fans lol hebben in wat ze doen en vooral lekker door gaan met waar ze mee bezig zijn.

De tweede band op het programma vanavond is Dead District en ook dit is punkrock, alleen weer heel anders. Dead District maakt, zoals ik al eens eerder beschreef, snelle, technisch vaardige hardcorepunk en heeft enkele ervaren artiesten in de gelederen. Veel woede, maatschappelijk geëngageerde teksten. Heel erg des Mijnstreeks, waar de punkscene zich altijd op de een of andere manier in dit soort politcore of brute metalcore lijkt op te splitsen. De band knalt er dit keer nog beter uit dan onlangs als voorprogramma bij Born From Pain, waar ze al een uitstekende indruk op me achter lieten. Mooi om te horen dat hun eerste EP er binnenkort aan komt, het wordt ook tijd, mannen. Goeie artiesten, uitstekende zanger. En dat maakt toch vaak het verschil bij al die ontelbare hardcore punkbands.

Dan is het de beurt aan de band waar het grootste deel van het publiek voor aanwezig is, The Sex Pistols Experience. De band uit het Verenigd Koninkrijk is een tributeband met een behoorlijke staat van dienst en doet wat betreft gelijkenis niks voor hun idolen onder. Het is alsof we even dik vier decennia terug de tijd in gekatapulteerd worden en Rotten, Cook, Jones en wijlen Sid Vicious weer samen op het podium staan.

De performance is perfect en het publiek begint te dansen en rond te springen. Pré-pogo tijd. Bij tijd en wijle beledigt “Johnny Rotten” zijn publiek, zei het natuurlijk met een knipoog want tributeband. Deze “Sid Vicious” lijkt ook even net wat braver want gebroken flessen en t-shirts met swastika’s zullen echt niet meer kunnen. Het publiek deert het niet en gaat tot het einde goed los op alle klassiekers.

Een leuk concert en de band beheerst haar trucje uitstekend. Wie de tijd nooit heeft mee gemaakt (en dat zal het allergrootste deel van het publiek zijn geweest) kon deze avond zijn hart ophalen met dit inkijkje in de oerpunk. Maar ik merk bij mezelf dat ik de laatste tijd een beetje “tributeband moe” begin te worden. Of was het misschien die rete strakke set van Dead District, waardoor alles erna voor mij wat minder interessant werd? Wat je ook van punk mag denken: Het lijkt op zijn eigen unieke, eigenzinnige en rebelse wijze altijd voort te leven. En met die aankomende EP hebben we weer iets om naar uit te kijken.

