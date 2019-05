Stonefield en Stone Deaf (what’s in a name) zorgden voor vertier op de donderdagavond

Written on 26/05/2019 at 11:36 by Danielle Quadakkers

Voorafgaand aan het concert van het Australische kwartet Stonefield en lokale band Stone Deaf (what’s in a name?) mopperde ik weer tegen mijn lief: ‘Dit is echt de laatste keer dat ik door de week naar een concert ga’ want de wekker liep een paar uur na thuiskomst van de Oefenbunker afgelopen donderdag weer gewoon heel vroeg af. Maar ja, in Parkstad Popstad is zowat elke dag iets te beleven dus was de Oefenbunker die doordeweekse avond weer aardig gevuld. Vooral met mannen want ja, dat eerder genoemde Australische kwartet bestaat louter uit dames. Foto’s: Marc Bogman.

Maar eerst mocht Stone Deaf, een stoner trio uit de regio aftrappen. Deze band is in januari 2019 pas begonnen maar heeft wel drie ervaren muzikanten in de gelederen, gitarist Roger Gransier, drummer Freek Ars en bassist/zanger Dries van Ek. Het begin leek nog wat onwennig, alsof ze er nog een beetje in moesten komen (ondanks dat ze een schemerlamp hadden meegenomen voor het thuisgevoel) en klonk de zang nogal zachtjes. Maar gelukkig werd dat allemaal een stuk beter nadat het optreden vorderde, de zang werd krachtiger en de andere muzikanten gingen daar lekker in mee. Op een gegeven moment hoorde ik naast de stoner rock ook wat blues en daar ben ik altijd een beetje allergisch voor maar dit was heel goed te doen. Een meer dan verdienstelijk debuut en een meer dan lekkere opwarmer voor Stonefield.

Stonefield bestaat uit vier zussen (hoe zou dat er backstage uit zien vraag ik me dan meteen af), Amy, Hannah, Holly en Sarah Findlay, die in vier identieke kekke pakjes het podium van de Oefenbunker betraden. Drummer en tevens zangeres Amy was de blikvanger van de band en stond dan ook in het midden gepositioneerd. En nog even terugkomend op die mannen in de zaal, die stonden veelvuldig vooraan met camera of telefoon in de aanslag. Wat betreft muziek halen ze de mosterd in de jaren 70 (en zijn het nichtjes van Greta van Fleet) en vullen ze hun rocksound met een psychedelisch sausje aan. Dat laatste was vooral goed te horen als het orgelgeluidje van Sarah de boventoon voerde en dat waren wat mij betreft ook de prijspakkers van de avond.

Ook Stonefield begon overigens wat onwennig aan het optreden en het duurde een paar nummers voordat de zussen los gingen met afsluiter ‘Eyes’ wat mij betreft als hoogtepunt. Voor veel bezoekers was de meet ’n greet met de dames wellicht het hoogtepunt want de file bij de merchandise stand bestond voornamelijk uit mannen :-)

En jaja, ook deze doordeweekse avond was weer wel besteed in Parkstad Popstad maar nu doe ik het echt niet meer…

Stonefield, met in het voorprogramma Stone Deaf, stond donderdag 23 mei in de Oefenbunker in Landgraaf.