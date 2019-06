Een bijzondere avond met Robby Valentine

Robert Kempe kent een lange staat van dienst in de Nederlandse rockscene. In 1986 stond hij in de finale van de Grote Prijs van Nederland met de symfonische rockband Line. Een jaar later richt hij de hardrockband 1st Avenue op. De op dat moment succesvolle en populaire ‘happy metal’ band Zinatra doet in 1989 een beroep op Kempe, die bij het toetreden tot deze band zijn naam verandert in Robby Valentine. Onder die naam gaat het vervolgens crescendo. Valentine tekent een major platendeal in eigen land én in de VS, verzamelt een uitstekende band om zich heen, scoort een grote hit met Over And Over Again en wint een Zilveren Harp. Vervolgens tourt hij met Queen-gitarist Brian May en richt hij het vizier op Japan waar hij veel meer succes heeft dan in Nederland. Desondanks verdwijnt hij met het verstrijken der jaren uit beeld.

En dan ineens, in het voorjaar van 2019, staat Robby Valentine in de Nieuwe Nor. De aardig gevulde zaal, met veel fans die zijn nummers woord voor woord meezingen, bewijst dat niet iedereen hem is vergeten. Muzikaal is er al die tijd weinig tot niets veranderd. Valentine stort zich al bijna 30 jaar op het meest bombastische aspect van zijn grote voorbeeld Queen. Maar dan voor de zekerheid nog eens extra in de hoogglans gezet. De gelikte show sluit daar naadloos op aan. Strakke pakjes, kitcherige animaties, imposante kapsels die de strijd aan gaan met strategisch geplaatste ventilatoren. En opvallend veel zang- en toetsenpartijen die overduidelijk niet live tot ons komen. Het hoort er allemaal bij en het lijkt niemand te deren. De fans smullen ervan en de overige bezoekers kijken, soms vol verbazing, hun ogen uit. Een avondje Robby Valentine is hoe dan ook vermakelijk en degenen voor wie het daadwerkelijk too much is verzamelen zich gaandeweg hoofdschuddend in het Nieuwe Nor café, waar het later dringen is bij de merch stand. Een veelzeggend beeld. Het was hoe dan ook een bijzondere avond.

Robby Valentine speelde op 24 mei j.l. in de Nieuwe Nor in Heerlen. Foto’s: René Bradwolff.